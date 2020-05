FC Schalke 04: Bekommt S04 im Sommer ein Bentaleb-Problem?

Gelsenkirchen. Stehen der FC Schalke 04 und Nabil Bentaleb im Sommer vor einem Riesen-Problem?

Es geht um einen Leih-Deal, finanzielle Probleme bei Schalke und arabische Investoren. Aber eins nach dem anderen...

FC Schalke 04: Was passiert mit Bentaleb?

Das ist der Stand der Dinge: Nachdem Nabil Bentaleb auf Schalke der große Durchbruch verwehrt blieb, verliehen die Königsblauen den Mittelfeldspieler im Januar für die restliche Saison an Newcastle United. Teil des Deals war eine Kaufoption in Höhe von etwa zehn Millionen Euro.

Für einen Moment hatte manch ein Schalke-Fan geglaubt, Newcastle könnte diese Kaufoption im Sommer tatsächlich ziehen. Denn in seinen ersten Spielen bei Newcastle stand Bentaleb regelmäßig in der Startelf.

Doch dann wurde bekannt, dass Investoren aus Saudi-Arabien den Verein demnächst übernehmen werden. Das Konsortium will riesige Summen in den Klub pumpen. Und prompt sind Neuzugänge wie Bayern-Star Philippe Coutinho oder PSG-Superstürmer Edinson Cavani bei den „Elstern“ im Gespräch. Für Bentaleb ist in Newcastle in der kommenden Saison daher wohl kein Platz. Eine Rückkehr zu Schalke wirkt höchstwahrscheinlich.

----------------

Schalke-Top-News:

----------------

Bentaleb wäre für Schalke sehr teuer

Doch ein solches Comeback zu S04 bringt gleich die nächsten Probleme mit sich. Bentalebs Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis Juni 2021. Mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro gilt er als Topverdiener auf Schalke. Der durch die Corona-Krise arg gebeutelte Klub hätte wohl großes Interesse daran, Bentaleb so schnell wie möglich von der Gehaltsliste streichen zu können.

Einen Abnehmer für den Algerier würde Schalke vermutlich nur dann sehr zügig finden, wenn sich Bentaleb bei Newcastle in den verbleibenden Spielen empfehlen kann. Doch wann rollt in der Premier League wieder der Ball? Und wird die Saison dort überhaupt zu Ende gespielt?

Fragen über Fragen – die kommenden Wochen werden für Schalke und Bentaleb die entscheidenden Antworten liefern. (dhe)