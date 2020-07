Beim FC Schalke 04 verrät Knappenschmieden-Boss Knäbel: DAS dürfen die Fans demnächst von der S04-Jugend erwarten

Gelsenkirchen. Der S04-Fan muss lange suchen, um in den vergangenen Monaten beim FC Schalke 04 etwas Positives zu finden.

Fündig wird er vermutlich einzig beim königsblauen Nachwuchs: Mit Can Bozdogan, Timo Becker, Levent Mercan und Jonas Hofmann feierten in dieser Saison vier Spieler aus der Knappenschmiede ihr Profi-Debüt beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Knappenschmiede liefert Top-Talente

„Die Quote ist gut“, sagt Knappenschmieden-Boss Peter Knäbel: „Wir haben das erfüllt, was von uns verlangt wird: Talente auszubilden, die im Spiel- und Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft nicht abfallen und trotz höherer Belastung Leistung bringen.“

Gleichzeitig stellt der ehemalige Sportdirektor des Hamburger SV klar: „Dass in diesem Jahr gleich vier Jungs der Knappenschmiede ihr Bundesliga-Debüt feiern durften, liegt in Teilen auch an der hohen Verletztenquote im Profi-Kader.“

Knäbel und Co. wollen „an der Qualitätsschraube drehen“

Mal wieder haben beim FC Schalke einige hoffnungsvolle Talente den Sprung aus der eigenen Jugend in den Profi-Kader geschafft. Für Knäbel steht allerdings fest, dass Schalke sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen wird. „Es geht immer noch ein bisschen besser. Wir wollen weiter an der Qualitätsschraube drehen“, so der 53-Jährige.

+++ FC Schalke 04 und die Gehaltsobergrenze – jetzt kommt raus, dass... +++

Konkret heißt das: „Wir wollen die Arbeit im Grundlagenbereich weiter ausbauen und effektiver gestalten. Aber auch der Aufbaubereich wird in der kommenden Saison klar im Fokus liegen. Hier müssen wir uns trauen anders zu sein, um uns von der Masse abzuheben.“

Knäbel weiter: „Auch werden wir im Scouting nochmal verstärkt auf Regionalität achten. Wir wollen langfristig eine gezielte Scouting-Strategie verfolgen, um ressourcen- und erfolgsorientiert arbeiten zu können.“

In seiner großen finanziellen Not ist der FC Schalke mehr denn je darauf angewiesen, starken Nachwuchs heranzuzüchten und große Talente bei anderen Vereinen früh zu erkennen und abzuwerben.

--------------------

Mehr zum FC Schalke 04:

--------------------

Czyborra als gutes Beispiel

Das Ziel guter Arbeit im Nachwuchsbereich sei laut Knäbel nicht nur die Entwicklung talentierter Spieler für den Schalker Profikader. „Auch der Verkauf junger Talente ist enorm wichtig für die Knappenschmiede und den Gesamtverein“, sagt der Technische Direktor der Knappenschmiede: „Beispielsweise war der Transfer von Lennart Czyborra ein wichtiger Schritt und eine gute Einnahmequelle.“

Czyborra war 2015 im Alter von 16 Jahren aus der Jugend von Energie Cottbus zu Schalke gewechselt. Nach drei Jahren in der U17 und U19 der Königsblauen ging der Linksverteidiger im Sommer 2018 für 250.000 Euro zum holländischen Erstligisten Heracles Almelo.

Nach eineinhalb starken Jahren in Almelo wechselte Czyborra im Januar für 4,5 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo. Schalke hatte sich beim Verkauf zuvor 20 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf zusichern lassen. (dhe)