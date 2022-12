FC Schalke 04 sucht Flügelstürmer – ER würde ins S04-Profil passen

Die Transferziele des FC Schalke 04 für den Winter sind klar: Ein schneller Flügelstürmer und ein Mann fürs Mittelfeldzentrum sollen kommen. Konkrete Namen fallen bislang kaum.

Aus finanzieller Sicht wird der FC Schalke 04 allerdings keine großen Sprünge machen, deshalb muss man kreativ werden. Heißt: Ablösefrei oder Leihe. Ein Spieler, der in das Profil des FC Schalke 04 passen würde, wäre Alessio Zerbin.

FC Schalke 04: Zerbin würde passen

Die Suche nach neuen Spielern dürfte sich beim FC Schalke 04 weiterhin schwierig gestalten. Nach Informationen des „kicker“ liegt das Transferbudget im „mittleren einstelligen Millionenbereich“. Bevorzugt wird der FC Schalke 04 aber wieder auf ablösefreie Spieler und Leihgeschäfte setzen.

Wenn man sich den Markt für Flügelstürmer anschaut, dürfte S04 dabei auch Alessio Zerbin vom SSC Neapel über den Weg laufen. Der 23-Jährige kommt beim Tabellenführer der italienischen Serie A auf gerade einmal auf 104 Spielminuten (7 Kurzeinsätze). Mit Hirving Lozano, Durchstarter Khvicha Kvaratskhelia, Mateo Politano und Eljif Elmas hat Zerbin starke Konkurrenz.

Zerbin wechselte 2017 in die U19 des SSC Neapel. Nach einem Jahr in der Jugend begann eine lange Leih-Phase. Zunächst spielte er für jeweils ein Jahr bei Viterbese, Cesena und Pro Vercelli in der Serie C und zuletzt ein Jahr auf Leihbasis bei B-Ligist Frosinone Calcio. Dort erzielte er in 32 Spielen neun Tore und drei Vorlagen. Italiens Coach Roberto Mancini berief ihn zwischenzeitlich sogar schon in die Nationalmannschaft.

Zerbin, Neapel und S04 könnten profitieren

Bei Neapel ist seine Entwicklung wieder etwas ins Stocken geraten. Um endgültig den Durchbruch zu schaffen, könnte Zerbin nun die nächste Leihe in Betracht ziehen. Er ist dribbelstark, schnell und torgefährlich – damit passt er voll ins Profil des FC Schalke 04. Vielleicht sollte S04-Boss Peter Knäbel mal bei Napoli anklopfen.

Kurzfristig könnten sowohl Zerbin als auch Schalke profitieren. Zerbin würde Erfahrung im Ausland und Spielpraxis sammeln, Schalke bekommt endlich seinen Flügelstürmer – zumindest für ein halbes Jahr. Langfristig sieht sich der Italiener allerdings beim SSC Neapel. Sein Berater betonte bereits, dass er keinen festen Wechsel in Erwägung ziehe. Seinen Vertrag bei Neapel hat er zuletzt ohnehin bis 2027 verlängert.