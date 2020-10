FC Schalke 04: DIESE Aussage fällt Baum auf die Füße – S04-Coach reagiert aber mit Humor: „Ein schlechter Tipper“

Gelsenkirchen. Bundeskanzler Konrad Adenauer sagte einst einmal: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“,

An diese Worte wird jetzt wohl Trainer Manuel Baum gedacht haben. Eine zwei Wochen alte Aussage fällt dem neuen Trainer von Schalke 04 jetzt auf die Füße. Inzwischen hat er humorvoll reagiert.

Schalke-Trainer Manuel Baum fällt eine alte Aussage auf die Füße. Foto: imago images/Contrast

Schalke 04: Diese Einschätzung fällt Coach Baum jetzt vor die Füße

Als Baum am Mittwoch als neuer Coach bei Schalke 04 vorgestellt wurde, sagte er einen Satz, den ein neuer Trainer des Tabellenletzten nun mal sagen muss: „Ich bin von der Qualität unseres Kaders überzeugt. Die Mannschaft hat sehr viel Potenzial und gehört deutlich weiter nach oben.“

++ FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Fans hören Geräusch im TV – sofort kommen schlimme Erinnerungen auf ++

Aber Moment mal: noch vor zwei Wochen war für Manuel Baum wohl nicht von einem Engagement bei Königsblau zu denken. Der Ex-Augsburger war Coach der deutschen U20-Nationalmannschaft und Experte beim TV-Sender Sky. Als solcher gab er seinen Tipp für die Bundesliga-Abschlusstabelle ab.

Und Schalke kommt da nicht allzu gut weg. Baum tippte seinen neuen Klub vor Liga-Start auf Platz 15. Gerade so vor dem Relegationsplatz (Union) und den Absteigern Stuttgart und Bielefeld.

Manuel #Baum tippt die #Bundesliga-Abschlusstabelle vor der Saison für 'Sky' 🙄 Ob er da schon das große Potenzial seines Kaders gesehen hat? 🤔 #S04 pic.twitter.com/1oMJuOqGFB — 90min DE 🇩🇪 (@90min_DE) September 30, 2020

Fans geben ihm Recht

Da das Internet bekanntlich nichts vergisst, dauerte es nach seine Vorstellung nicht lange, bis ihm die Einschätzung von vor zwei Wochen um die Ohren flog. Die Fans geben ihm zumindest in einem Punkt Recht. Es kann nur nach oben gehen.

3 Plätze rauf.

Platz 15 ist vor Platz 18

Wir sind 18. 15 ist doch deutlich weiter oben.

Doch ein User gibt zu bedenken: „Baum hat hierbei aber berücksichtigt, dass David Wagner Trainer wäre und nicht er.“

Der neue Schalke 04-Trainer Manuel Baum: eine zwei Wochen alte Aussage sorgt jetzt für Erheiterung im Netz. Foto: imago images / Christoph Reichwein

-----------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Offiziell! Schalke lässt 0-Tore-Stürmer ziehen

FC Schalke 04: Torwart-Tausch fix! Wird er die neue Nummer 1?

FC Schalke 04: Nach Spuckattacke – Sperre von Kabak steht fest!

-----------------------

Und so gab sich der neue Mann bei seiner Vorstellung auch selbstbewusst: „Vielleicht wird sich der ein oder andere Fragen: ist der Baum nicht zu klein für das Ganze? Aber lasst mich mal machen, denn ich weiß ganz gut was ich tue.“

>>> hier die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz

Denn wie hat Konrad Adenauer in seinem berühmtgewordenen Zitat noch angefügt: „Nichts hindert mich, weiser zu werden.“

Baum bezieht Stellung - mit Humor

Und tatsächlich hat Schalkes neuer Chefcoach die Pressekonferenz vor seinem ersten Spiel als S04-Coach genutzt, um auf humorvolle Art und Weise gleich mal etwas klar zustellen: „Es geht um die Zahl 15! Und damit meine ich nicht die Rückennummer von Ahmed Kutucu.“

Vielmehr gehe es um seinen Tipp vor der Saison. Den möchte er nun revidieren. „Ich glaube, dass man heutzutage Prognosen korrigieren darf. Wir kriegen es mit bei Virologen, in der Politik oder Wirtschaft. Als Trainer darf man das auch machen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen mutig zu sagen, ich traue mir meine Meinung zu ändern.“ Dennoch wolle er das tun, denn die S04-Mannschaft sei weder „Platz 15 noch Platz 18“. Und abschließend betont er mit einem kleinen Schmunzeln: „Wir können uns auf eines einigen: Der Baum kann nicht tippen, das kann er einfach nicht. Er ist ein schlechter Tipper“. Deshalb sei er nun eben nicht mehr bei Sky, sondern bei S04. „Damit ist das Thema auch gut!“

Eine Prognose wo er Schalke mit sich als Trainer sehe, wollte Baum nicht wagen. Aber die Wahrheit liegt ja bekanntlich auf dem Platz.

Top-Spiel in Leipzig

Richtig ernst wird es für Baum das erste Mal am Samstag Abend. Gegen RB Leipzig bestreitet Schalke 04 zum zweiten Mal in Folge das Bundesliga-Top-Spiel. Alle Informationen zu der Partie bekommst du in unserem Live-Ticker >>>

Kuriose Baum-Anekdote

Als Bayer spricht Manuel Baum hier und da schon mal das ein oder andere Wort, dass man als Einheimischer nicht verstehen würde. Im Training sorgte das schon für eine kuriose Situation. Hier die Anekdote von Manuel Baum!