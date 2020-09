FC Schalke 04: Trainer David Wagner vor dem Aus? Schneiders Reaktion lässt tief blicken!

Nach der 0:3-Pleite (0:2) gegen Werder Bremen steht Trainer David Wagner beim FC Schalke 04 vor dem Aus. Die 18. Bundesliga-Pleite in Folge könnte das Ende von David Wagner sein.

Direkt nach dem Krisengipfel gegen Werder Bremen wollte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider noch keine klare Aussage treffen. Seine Reaktion ließ aber bereits tief blicken.

FC Schalke 04: Fliegt Wagner nach der Bremen-Pleite?

Der FC Schalke 04 knüpft nahtlos an die Rückrunde der vergangenen Saison an (16 Spiele in Folge ohne Sieg in der Rückrunde 2019/2020). In den ersten zwei Partien lautet die Bilanz: 2 Spiele, 2 Niederlagen, 1:11 Tore – die schlechteste Bilanz eines Bundesliga-Teams aller Zeiten.

Gegen Werder Bremen zeigte die Mannschaft wieder mal einen völlig verunsicherten Auftritt. Nach mehreren haarsträubenden Fehlern im Spielaufbau war es schließlich eine Ecke, die die Bremer Führung einleitete. Füllkrug netzte ein. Kurze Zeit später schlug Füllkrug, dieses Mal nach einem Freistoß zu und legte in Hälfte zwei per Strafstoß nach.

-------------------------

Wagners Bilanz beim FC Schalke 04

39 Spiele

12 Siege, 12 Remis, 15 Niederlagen

49:71 Tore

Zuletzt: 18 Bundesliga-Spiele ohne Sieg

-------------------------

So reagiert Jochen Schneider

Die Frage, die sich alle Schalke-Fans nach dem Spiel stellten, lautete: Wird Trainer David Wagner nun entlassen? „Klar ist, dass wir anders auftreten müssen. Wir können uns nicht noch einmal so präsentieren. Das ist so nicht akzeptabel“, hatte Sportvorstand Jochen Schneider vor dem Spiel gesagt. Nach dem Aufritt gegen Werder könnte damit nun ein Schlussstrich gezogen werden.

Nach dem Spiel wollten natürlich alle bei Schneider nachfragen. Seine Reaktion ließ dann tief blicken. Der Sport-Boss von Schalke teilte mit, dass er sich am Samstag nicht mehr äußern will, berichtete jedenfalls Sky. Vermutlich zog er sich gleich zurück, um über eine Entscheidung nachzudenken.

Wie reagiert Sportvorstand Jochen Schneider auf die 0:3-Pleite? Foto: imago images/RHR-Foto

-------------------------

-------------------------

Wagner stellt sich den Reportern

Dafür stellte sich Trainer David Wagner dem Reporter. „Jedes neue Spiel ist eine Möglichkeit. Es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stehen. Die Mannschaft wollte, aber sie konnte es nicht umsetzen. Es ist auch klar, dass ich der Hauptverantwortliche dafür bin, dass die Mannschaft die Sachen aus dem Training nicht im Spiel umsetzt“, so Wagner.

Er ist sich der Situation bewusst und weiß, was auf ihn zukommt. Dennoch hat er weiterhin die Hoffnung, dass er bleibt. „Ich bin der Überzeugung, dass ich Teil der Lösung sein kann. Nichtsdestotrotz: Die Argumente von Resultaten fehlen“, sagt Wagner. An Spekulationen um seine Person wollte er sich nicht beteiligen. „Das sind Gedankengänge, die der Verein zu tragen hat. Ich weiß, dass die Argumente, die man im Leistungssport liefern muss, Ergebnisse sind und die liefere ich nicht.“

Was wird aus Schalke-Trainer David Wagner? Foto: imago images/Kirchner-Media

Ibisevic sucht Fehler beim Team

Spieler Vedad Ibisevic suchte den Fehler nicht beim Trainer, sondern bei der Mannschaft: „Wir beschäftigen uns nicht mit dieser Frage. Wir haben andere Sorgen. Wir müssen die Sachen auf dem Platz besser machen.“

Die Reaktion von Sportvorstand deutet aber definitiv darauf hin, dass es für Trainer David Wagner zu Ende sein könnte. Spätestens am Sonntag wird sich Schalke dann wohl äußern. (fs)