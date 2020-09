FC Schalke 04: Deal auf der Zielgeraden – spektakulärer Torwart-Tausch bei S04?

Aktualisiert: am 29.09.2020 um 13:10

Beim FC Schalke 04 dreht sich zurzeit eigentlich alles nur um die Entlassung von Trainer David Wagner und seinen möglichen Nachfolger.

Der Transfermarkt ist allerdings noch bis zum 5. Oktober offen. Will Schalke-Sportboss Jochen Schneider also noch etwas am Kader machen, sollte er sich beeilen. Jetzt ist ein verrücktes Gerücht rund um den FC Schalke 04 aufgetaucht.

FC Schalke 04: Tauscht Schalke den Torhüter mit Frankfurt?

Menschen, die früher den Fußball-Manager gespielt haben, werden diese Art von Transfer sicherlich noch ganz gut kennen. Schalke soll nämlich laut „Bild“-Informationen an einem Spielertausch interessiert sein – ein ziemliches seltenes Modell in der heutigen Zeit.

Es geht dabei um die Torhüterposition. Eigentlich wollte Schalke Alexander Schwolow holen, der Transfer scheiterte am Ende aber am Geld. Schwolow ging zur Hertha. Trainer David Wagner hatte sich nach der Vorbereitung für Ralf Fährmann entschieden. Dennoch könnte sich jetzt noch was auf der Torhüterposition tun.

Laut „Bild“ und „Sportbild“ plant der FC Schalke 04 einen Spielertausch mit Eintracht Frankfurt. Der verunsicherte Markus Schubert soll in die Main-Metropole wechseln, im Gegenzug würde Schalke dafür Frederik Rönnow bekommen.

Rönnow will die Nummer eins sein

Rönnow ist dänischer Nationalkeeper und würde mit Blick auf die EM 2021 sicherlich gerne deutlich mehr Spielen. In Frankfurt kommt er aktuell nicht an der Nummer eins Kevin Trapp vorbei. Rönnows Plan ist demnach: Zu Schalke wechseln und dort Ralf Fährmann verdrängen, der mit 11 Gegentoren in zwei Spielen noch keine gute Bewerbung hinlegte.

Es wird aber wohl noch einige Tage dauern, bis Sportvorstand Jochen Schneider sich wieder mit dieser Personalie auseinander setzen kann. Priorität hat jetzt erst einmal die Suche nach einem neuen Trainer. Davon wird es wohl auch abhängen, ob Rönnow kommen möchte.

Geht jetzt alles ganz schnell?

Wie die Eintracht am Dienstag bestätigte ist Rönnow vom Verein für Verhandlungen freigestellt worden. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis er bei Schalke vorgestellt wird. (fs)