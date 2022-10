FC Schalke 04: Neues Gesicht im Training! Ex-Bundesliga-Profi kickt für S04

Der FC Schalke 04 dreht an allen Stellschrauben! Nach der jüngsten Klatsche steht Frank Kramer unter Beobachtung. Wie ein Schatten schwebt der derzeit vereinslose Thomas Reis über ihn. Eine weitere Niederlage könnte Kramers Aus bedeuten.

Allerdings sucht der FC Schalke 04 auch nach Lösungen beim Spielerpersonal. Zuletzt wirkte der Kader nicht bundesligatauglich. Zudem sucht die Knappen eine Verletzungswelle heim. Abhilfe könnte nun ein ehemaliger Bundesliga-Star schaffen.

FC Schalke 04: Neue Verstärkung?

Das 0:4 gegen Bayer Leverkusen unterstrich eindrucksvoll, woran es bei S04 gerade mangelt. Die Abwehr um Maya Yoshida wirkte komplett überfordert. Alternativen hat Kramer allerdings nur wenige.

Mit Sepp van den Berg und Marcin Kaminski fallen gleich zwei Verteidiger langfristig aus. Zwar ist das Transferfenster geschlossen, dennoch gibt es einige vertragslose Spieler. Einer darf am Berger Feld nun vorspielen.

Auch interessant: Star spricht nach katastrophaler Leistung Klartext – „Haben unsere Fans nicht verdient“

Ex-Bundesliga-Star darf sich zeigen

Am Dienstag stand ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz. Timothee Kolodziejczak trainiert fortan beim FC Schalke 04 mit. Er nehme „bis auf Weiteres“ als Gastspieler am Trainingsbetrieb bei und „darf sich zeigen“, erklärte S04.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Schalke verkündet einen neuen Trainingsgast

Kolodziejczak ist in der Bundesliga keinesfalls unbekannt. Bereits 2017 spielte er für einige Monate bei Borussia Mönchengladbach. Allerdings brachte er es lediglich auf einen einzigen Einsatz. Anschließend zog es ihn zu UANL Tigres nach Mexiko weiter.

FC Schalke 04: Kolodziejczak hofft auf Chance

Zuletzt kickte er bei St.-Etienne in Frankreich. Dort lief sein Vertrag im Sommer allerdings aus. Seitdem ist der 31-Jährige vereinslos. Die Chance beim FC Schalke 04 will er sich daher keinesfalls entgehen lassen.

Weiteres zum S04: Krisensitzung bei S04! Jetzt geht es Star an den Kragen

Im Idealfall findet der Bundesliga-Aufsteiger so eine neue Stütze für die Abwehr und Kolodziejczak kann seine zuletzt ins Stocken geratene Karriere in der Bundesliga wieder ankurbeln. Wie lange er zunächst am Trainingsbetrieb teilnimmt, verriet der Verein nicht.