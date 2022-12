FC Schalke 04: Nach Fan-Forderung – jetzt erfüllt Trainer Reis ihren Wunsch

Seit dem 1. Dezember ist der FC Schalke 04 wieder im Training, die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte läuft. Am Freitagabend (9. Dezember) steht nun das erste Testspiel an. S04 trifft auf Rapid Wien. Für den ersten Härtetest hat Trainer Thomas Reis gleich sechs Spieler in den Profi-Kader berufen.

Erst kürzlich hatten die Fans des FC Schalke 04 die Beförderung des Offensiv-Talents Soichiro Kozuki gefordert – jetzt bekommt er seine Chance. Verthomy Boboy, Julius Schell, Joey Müller, Andreas Ivan, Daniel Kyerewaa und Soichiro Kozuki – diese sechs Jungs aus der U23 bekommen ihre Chance bei den Profis.

FC Schalke 04: Reis testet sechs U23-Spieler

Das Sextett gehört zum Kader für das Testspiel des FC Schalke 04 gegen Rapid Wien (19 Uhr). Mit acht Treffern und fünf Vorlagen ist Kozuki der beste Scorer der Schalker Zweitvertretung. Der Japaner kam erst im Sommer vom Ligakonkurrent 1. FC Düren nach Gelsenkirchen. Jetzt bekommt er schon seine Chance bei den Profis.

Joey Müller und Julius Schell sind die Dauerbrenner in der Abwehr der Schalker U23. Sie standen auch schon im DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG Hoffenheim im Kader, kamen aber dort nicht zum Einsatz. Offensivspieler Daniel Kyerewaa stand in der Vorsaison ebenfalls schon mal im Profi-Kader.

Soichiro Kozuki feiert sein Debüt bei den Profis. Foto: IMAGO / Revierfoto

Boboy kennt Reis schon

Verteidiger Verthomy Boboy kennt Trainer Thomas Reis schon, wurde von ihm sogar dort zu den Profis beordert. Er wechselte im Sommer von der U19 des VfL Bochum zum FC Schalke 04. Für ihn läuft es bislang aber noch nicht rund. Er fehlte schon zwei Mal wegen einer Rotsperre, war sonst aber Stammkraft.

Mittelfeldspieler Andreas Ivan zählt mit seinen 27 Jahren schon eher zur älteren Garde. Er kam im Sommer von RW Ahlen zu Schalke und ist bei der Zweitvertretung im Zentrum gesetzt.