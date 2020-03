FC Schalke 04 zwei Monate ohne Serdar und Schubert?

Gelsenkirchen. Momentan ist alles stillgelegt beim FC Schalke 04. Der Klub arbeitet wegen der Corona-Krise auf Minimalbetrieb. Doch irgendwann muss es weitergehen. Wie und wann genau, das weiß keiner so recht.

Auch für die Zeit nach Corona sind die Aussichten beim FC Schalke 04 nicht gerade blumig. Wenn die Königsblauen Pech haben, müssen sie lange auf Suat Serdar und Markus Schubert verzichten.

FC Schalke 04: Zwei Monate ohne Stammkräfte Serdar und Schubert?

Die beiden Schalker Stammkräfte könnten ihrer Mannschaft schon im kommenden Frühjahr für einen längeren Zeitraum fehlen. Der Grund: Beide sind für die U21-Nationalmannschaft spielberechtigt. Weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Planungen für die verschobenen Spiele offen hält, könnte sich der Nachholtermin mit der Bundesliga überschneiden.

„Es ist nicht beschränkt auf die Sommermonate. Alle Optionen bis zum Sommer 2021 liegen auf dem Tisch", sagte IOC-Chef Thomas Bach. Somit wären auch Olympische Spiele im Frühjahr möglich.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz könnte Markus Schubert und Suat Serdar aus dem Schalker Kader berufen. Schubert war in den vergangenen Partien die Nummer 1 in der deutschen U21. Serdar stand bei der U21-EM im vergangenen Jahr im deutschen Kader und wurde für die vergangenen Spiele nur nicht nominiert, weil er in Joachim Löws A-Nationalmannschaft ran durfte.

Verlust von zwei Stammkräften?

Schalke droht dann vor allem auf der Torhüter-Position ein Personalengpass. Zwar kehrt im Sommer Fanliebling Ralf Fährmann zum S04 zurück, doch Alexander Nübel verlässt den Verein in Richtung Bayern München. Im schlimmsten Fall müssten die Schalker für die Olympia-Zeit also mit nur zwei Torhütern planen (neben Fährmann steht auch Michael Langer zur Verfügung).

Im Mittelfeld würde mit Serdar zudem ein wichtiger Offensiv-Motor fehlen. Wie schwer sich Königsblau im Angriffsspiel ohne den 22-Jährigen tut, war in den letzten Spielen vor der Saisonunterbrechung zu beobachten, als Serdar wegen einer Fußverletzung einen Großteil der Spiele verpasste. Die Offensiv-Bilanz ohne Serdar: Zwei Tore in vier Spielen, dabei kein Sieg.

Beim FC Schalke 04 wird man also auf Olympische Spiele im Sommer 2021 hoffen.