FC Schalke 04: Kult-Kicker mit schonungsloser S04-Analyse: „Ich schäme mich, über Schalke zu sprechen“

Das hat dem FC Schalke 04 gerade noch gefehlt.

Da liegt Schalke nach der jüngsten sportlichen Krise wehrlos am Boden, und kein geringerer als Kult-Kicker Thorsten Legat tritt in seiner berüchtigten Kasalla-Manier nach.

FC Schalke 04 im Kreuzfeuer der Kritik

„Als Schalke-Fan schäme ich mich, derzeit über Schalke zu sprechen“, sagt der ehemalige Bundesliga-Profi im Podcast „Legat & Pick“: „Wo ist die Brisanz? Wo sind die Emotionen? Wo ist das Feuer zu sehen?“

Elf Bundesliga-Spiele in Folge ist Schalke sieglos. Die Königsblauen sind das schlechteste Rückrunden-Team und rutschten in den vergangenen Wochen und Monaten in der Tabelle tief ab.

Legat hat für den Absturz kein Verständnis: „Ich habe momentan einfach keinen Bock mehr auf Schalke. Das ist lau, das ist Arbeitsverweigerung, das ist nichts.“

Legat: „Das kann doch nicht sein“

Zuletzt verlor Schalke zuhause mit 0:1 gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen. Phasenweise hatte S04 gegen den Krisen-Club aus Norddeutschland gerade mal 18 Prozent Ballbesitz. Sowas bringt Legat zur Weißglut: „Wenn man sich die Statistiken anschaut – das kann doch nicht sein. 18 Prozent Ballbesitz. Das ist nichts. Das ist luftpumpenmäßig. Das sind Profis, aber sowas hat doch mit Fußball nichts zu tun.“

Legats klare Forderung: „Es gibt nur ein Wort: Disziplin, Ehre, Stolz und Malochen.“

Das waren zwar gleich vier Schlagworte, aber wir sind nun mal nicht im Mathe-Leistungskurs. „Wir sind hier im Ruhrpott. Das ist Schalke“, stellt Legat klar.

Der frühere Schalke-Profi redete sich förmlich in Rage: „Was ist da los auf Schalke? Wo sind die Typen wie Rudi Assauer, Huub Stevens, Mike Büskens? So Typen, die in solchen Situationen mal ordentlich draufhauen.“

Am kommenden Sonntag hat Schalke die Chance, den eigenen Anhang und auch Thorsten Legat ein wenig zu beruhigen. Dann ist die Mannschaft von Trainer David Wagner zu Gast bei Union Berlin. Das Hinspiel hatte Schalke 2:1 gewonnen. (dhe)