Die Fans des FC Schalke 04 verstehen die Welt nicht mehr - Was passiert mit ihrem Club?

„FC Schalke 04 tritt die eigene Identität in die Tonne“ - DIESE Aussagen schocken

Gelsenkirchen. Große Freude über den Wiederbeginn wollte beim FC Schalke 04 nicht aufkommen. Die Fans von "Königsblau" müssen dieser Tage richtig leiden.

Die Liste der Krisenherde ist lang: Enorme finanzielle Probleme, die 0:4-Packung im Derby beim BVB, eine historisch schlechte Rückrunde, das Dauerkarten-Theater mit seinem traurigen Höhepunkt in Form des Härtefall-Antrags und zuletzt auch die Trennung von zwei Dutzend Mitarbeitern der eigenen Jugend – beim FC Schalke 04 waren die vergangenen Wochen und Monate ein echter Horror-Trip.

FC Schalke 04: Fan-Club-Verband mit Rundumschlag

Die genannte Trennung von 24 Fahrern der königsblauen Jugendteams brachte beim Schalker Fan-Club-Verband das Fass zum Überlaufen. Der Dachverband der S04-Fanclubs richtete sich mit einer deutlichen Ansage an den Verein.

In dem Schreiben kritisiert der Fan-Club-Verband den Umstand, dass Fans sich auf Schalke nicht mehr ernst genommen fühlen. Gleichzeitig stellt der Verband klar, dass die Fans derzeit große Schwierigkeiten haben, den Verein noch ernst zu nehmen.

„Fakt ist, Schalke 04 tritt seine Identität gerade in die Tonne“, heißt es in der Mitteilung bei Facebook: „Kumpel- und Malocherclub? Wie kann man den Abschied vom Bergbau festlich begehen, die Kumpels ehren und Monate später unsere soziale Verantwortung gänzlich vernachlässigen?“

„Oder doch nur peinlich?“

Der Verband geht auf den Umgang des FC Schalke mit den Dauerkarteninhabern ein, die ihr Geld für all die Heimspiele zurückverlangen, die aufgrund der Corona-Krise zu Geisterspielen wurden

„Fans, denen aufgrund von Corona das Wasser bis zum Hals steht, müssen auf ihr Geld warten, weil Mails nicht beantwortet werden? Unglaublich bei über 600 Mitarbeitern“, schreibt der Verband: „Trotz Kurzarbeit und Homeoffice, das darf nie und nimmer passieren.“

Und weiter schimpft der Fan-Club-Verband: „Werden Mails endlich beantwortet, gibt es diesen unsagbar respektlosen Härtefallantrag. Typisch für einen Kumpel- und Malocherclub? Oder doch nur peinlich?“

„Zur Zeit eine glatte 6!“

Laut des Schalker Fan-Club-Verbands ließe S04 derzeit kein Fettnäpfchen aus. „Kommunikation und Außendarstellung, zur Zeit eine glatte 6! Man stellt hochbezahlte Fachleute für beinahe alles ein, in diesem Resort jedoch spart man – mal wieder am falschen Ende! Erklärungen, die nach einem Fauxpas abgegeben werden, verschlimmbessern die Außendarstellung nur.“

Das Schalker Restprogramm:

Mittwoch, 17. Juni

Frankfurt - Schalke

Frankfurt - Schalke Samstag, 20. Juni

Schalke - Wolfsburg

Schalke - Wolfsburg Samstag, 27. Juni

Freiburg - Schalke

Der Verband prangerte an, dass man von den Spielern stets erwarte, dass sie so schnell wie möglich ein Gespür für diesen besonderen Verein und dessen Bedeutung in der Region entwickeln. „Gilt das auch für die Mitarbeiter? Verstehen sie Schalke und die Menschen, Fans und Mitglieder? Das darf bezweifelt werden.“

Schalkes Sportboss Jochen Schneider steckt mit dem FC Schalke in einer schweren Situation. Foto: Maik Hoelter/TEAM2sportphoto/POOL

Trennung von Peter Peters

Der Härtefall-Eklat hatte schließlich sogar zur Trennung von Finanzboss Peter Peters geführt. Nach 27 Jahren verlässt der 57-Jährige den FC Schalke 04, mögliche Nachfolger werden bereits gehandelt >>

Klar ist: Peters Nachfolger hat beim finanziell schwer angeschlagenen S04 eine Mammut-Aufgabe vor der Brust. Kaum einen Bundesligisten hat die Coronakrise so schwer erwischt wie die schon zuvor hochverschuldeten Schalker.

Aufwärtstrend gegen Leverkusen

Immerhin ging es sportlich gesehen am Wochenende wieder aufwärts. Gegen den Champions-League-Aspiranten Bayer Leverkusen präsentierte sich der FC Schalke wie ausgewechselt. Wagner setzte erstmalig auf zahlreiche Youngster und wurde belohnt.

Den Treffer zum 1:0 erzielte Daniel Caligiuri per Elfmeter, erst kurz vor Schluss kassierte S04 dann aber noch den Ausgleich. Die Leistung konnte sich trotzdem erstmals wieder sehen lassen. (dhe)