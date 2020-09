FC Schalke 04: Schock-Bericht! Wechselt ER ausgerechnet zur Konkurrenz?

am 16.09.2020 um 11:39

Das werden Fans vom FC Schalke 04 wohl gar nicht gerne hören.

Sead Kolasinac steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga, aber nicht zum FC Schalke 04. Ein Konkurrent der Königsblauen hat seine Fühler ausgestreckt.

FC Schalke 04: Wechselt Kolasinac zur Konkurrenz?

Schon Ende August waren die Gerüchte aufgeflammt, dass Sead Kolasinac gerne zurück nach Deutschland wechseln würde. Private Gründe wurden damals angeführt. Der Wunsch einer Rückkehr scheint immer noch aktuell zu sein.

Zunächst war der FC Schalke 04 als möglicher Abnehmer ins Gespräch gebracht. Bislang gibt es aber keinen neuen Stand der Verhandlungen. Der Knackpunkt war, wie soll es auch anders sein, das Gehalt. Kolasinac verdient beim FC Arsenal wohl über 9 Millionen Euro.

Das ist Sead Kolasinac

Geboren am 20.06.1993 in Karlsruhe

Nationalität: Bosnier

Position: Linksverteidiger

Größe: 1,83 Meter

Geschätzter Marktwert: 16 Millionen Euro

Jetzt bekommt der FC Schalke 04 ernsthafte Konkurrenz im Werben um Kolasinac. Laut „Sport Bild“ soll Bayer Leverkusen in den Poker einsteigen. Demnach will Leverkusen in dieser Woche „konkrete Gespräche“ mit Kolasinac führen.

Sead Kolasinac verabschiedete sich 2017 vom FC Schalke. Foto: imago/Team 2

Das plant Leverkusen mit Kolasinac

Kolasinac könnte bei Bayer Leverkusen sowohl für die Außen, als auch für die Innenverteidigung vorgesehen sein. Die Werkself hat zwar nominell sechs Innenverteidiger im Kader, allerdings keinen einzigen Linksfuß.

Nach „Sport Bild“-Informationen müsste Bayer Leverkusen rund zehn Millionen Euro auf den Tisch legen. Allerdings müsste Kolasinac auch dort Abstriche beim Gehalt machen. Neun Millionen Euro? Das würde auch bei Bayer Leverkusen das Gehaltsgefüge sprengen. Möglich sein soll das mit einer längeren Vertragslaufzeit und einem gestaffelten Bonus-System.

Die Fans des FC Schalke 04 würde es sicherlich hart treffen, wenn Sead Kolasinac zu einem Bundesliga-Konkurrenten wechseln würde. Die Anhänger würden „Seo“ lieber wieder auf Schalke spielen sehen. (fs)