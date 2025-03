FC Schalke 04: Star-Schock! Bittere Kunde für van Wonderen

Beim FC Schalke 04 ist derzeit einmal mehr Druck auf dem Kessel! Das Spiel gegen den SC Preußen Münster (28. Februar, 18.30 Uhr) muss unbedingt gewonnen werden, um nicht ganz unten reinzurutschen. Doch vor dem Spiel gibt es erneut schlechte Nachrichten.

In der vergangenen Woche musste der FC Schalke 04 gleich mehrere bittere Ausfälle hinnehmen. Mit Ilyes Hamache und Zait Amoussou-Tchibara hat es gleich zwei Youngsters schwer getroffen. Nun hat Kees van Wonderen einen weiteren Ausfall verkündet.

FC Schalke 04: Van Wonderen muss auf nächsten Star verzichten

Die Personalsituation bei Königsblau wird immer bitterer. Nach den Verletzungen und den Krankheiten der letzten Woche wird van Wonderen im Spiel gegen Preußen Münster und wohl auch in den kommenden Wochen auf Defensiv-Allrounder Ron Schallenberg verzichten.

Wie der S04-Trainer erklärte, habe sich der Innenverteidiger an der Wade verletzt. Wie schwer die Verletzung genau ist, verriet der Niederländer nicht. Es könnte jedoch auf einen Ausfall von mehreren Wochen hinaus laufen. Fakt ist: Das Fehlen von Schallenberg ist enorm bitter für Schalke.

Denn Schallenberg war in der Defensive gesetzt. Er zählt zu den wenigen Führungsspielern im Kader und war sowohl unter Ex-Trainer Karel Geraerts als auch unter van Wonderen ein wichtiger Baustein für das S04-Spiel.

Bekommt Sanchez nun seine Chance?

Die große Frage, die sich vor allem die S04-Fans jetzt stellen, ist die nach dem Schalleberg-Ersatz. Marcin Kaminski wird wohl weiterhin in der Startelf stehen. Daneben deutet vieles auf Tomas Kalas hin. Denn ihn hat van Wonderen in den letzten Wochen immer mal wieder von der Bank gebracht. In Köln stand er schon in der Startelf. Youngster Felipe Sanchez hat hingegen überhaupt keine Chance bekommen.

So ist es fraglich, ob van Wonderen das argentinische Juwel tatsächlich bringt. Van Wonderen wollte sich jedoch nicht in die Karten schauen lassen. „Es gibt mehrere Optionen“, erklärte der Niederländer.