FC Schalke 04: Darum fehlten Rudy und Schubert im Testspiel gegen Verl

Der FC Schalke 04 hat am Samstag sein zweites Testspiel gegen den SC Verl absolviert. Gegen den Drittligisten machte Schalke keine besonders gute Figur.

Auf zwei Spieler musste Trainer David Wagner kurzfristig verzichten. Sebastian Rudy und Markus Schubert fehlten dem FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Rudy und Schubert fehlten – das ist der Grund

Im Doppelpack-Test gegen den SC Verl lieferte Schalker vor allem im ersten Durchgang keine gute Leistung ab. Mit 4:5 verlor Schalkes Team Nummer eins gegen den Drittligisten. Vor allem in der Abwehr leistete sich die Mannschaft eklatante Fehler.

Eigentlich sollte Sebastian Rudy im ersten Durchlauf noch mitwirken, doch daraus wurde nichts. Der 30-Jährige wurde kurzfristig aus dem Aufgebot gestrichen. Bastian Frölich ersetzte Sebastian Rudy. Doch wieso der Ausfall?

FC Schalke 04 – SC Verl 4:5 (2:2) – Spiel 1 (2x30 Minuten)

Tore: 0:1 Janjic (17.), 0:2 Schikowski (18.), 1:2 Skrzybski (24.), 2:2 Uth (29.), 3:2 Skrzybski (32.), 3:3 Schikowski (46.), 4:3 Raman (54.), 4:4 Korb (57.), 4:5 Schikowski (59.)

Aufstellung 1. Spiel:

FC Schalke: Fährmann - Frölich, Kabak, Stambouli, Oczipka - Taitague, Schöpf, Bozdogan - Skrzybski - Raman, Uth

FC Schalke 04 – SC Verl 0:0 (0:0) – Spiel 2 (2x30 Minuten)

Tore: Keine

Aufstellung 2. Spiel:

Langer - McKennie, Nastasic, Thiaw, Mendyl - Mercan, Boujellab, Serdar - Harit, Kutucu, Matondo

Die Gründe für das Fehlen von Schubert und Rudy

„Das ist eher muskulär. Er hat beim Warmmachen etwas Muskuläres gespürt. Daher wollten wir kein Risiko eingehen. Ich habe keine genaueren Informationen, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmes“, erklärte Trainer David Wagner nach der Partie.

Ebenfalls nicht dabei war Markus Schubert. In den ersten 60 Minuten stand Ralf Fährmann zwischen den Pfosten. Er machte seine Sache trotz der vier Gegentreffer ordentlich, parierte einmal bärenstark. Beim zweiten Test durfte Michael Langer, der dritte Keeper ran.

Markus Schubert hatte sich eine Erkältung eingefangen und konnte deshalb nicht auf dem Platz stehen. Sein Fehlen war also kein Hinweis auf ein mögliches Leihgeschäft oder eine Vorentscheidung in der Torwartfrage.

Neuzugänge und was wird aus McKennie?

Ob es beim FC Schalke 04 schon bald Neuzugänge gibt, konnte Trainer David Wagner nicht beantworten. „Das wäre schön. Allerdings wäre es auch schon vor zwei Wochen schön gewesen. Aber ich habe mir abgewöhnt, auf Sachen zu hoffen, die ich nicht beeinflussen kann. Das macht wenig Sinn. Es macht extrem Sinn und Spaß, mit dieser Gruppe zu arbeiten. Die ziehen richtig gut mit. Wir sind auf dem Weg, in die bestmögliche Verfassung zu kommen“, sagte er.

Interessant war natürlich auch die Personalie Weston McKennie. Nach dem sein Wechsel zu Hertha BSC in dieser Woche geplatzt ist, stand der US-Amerikaner am Samstag auf dem Platz. Er half als Rechtsverteidiger aus. Wagner war froh, dass er auf McKennie zurückgreifen konnte, allerdings sagte er auch: „Was das in Zukunft bedeuten wird, kann ich nicht beeinflussen.“ Klingt nicht so, als wäre ein Wechsel endgültig vom Tisch. (fs)

