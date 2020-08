FC Schalke 04: Rückkehr ausgeschlossen! Diese Worte sind eindeutig

Lange hatte der FC Schalke 04 auf eine feste Verpflichtung oder zumindest auf eine weitere Leihe von Jonjoe Kenny gehofft.

Eine Rückkehr des Außenverteidigers zum FC Schalke 04 ist nun aber endgültig vom Tisch. Die Worte von Jonjoe Kenny sprechen eine eindeutige Sprache.

FC Schalke 04: Kenny schwärmt von Wagner, will aber...

Ein Jahr lang war Jonjoe Kenny an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Unter Trainer David Wagner absolvierte er beinahe jedes Spiel. Insgesamt kam er am Ende der Saison auf 31 Einsätze. Das Leihgeschäft ging für den 23-Jährigen voll auf.

„Ich habe viele Spiele gemacht und gelernt verschieden Teile meines Spiels zu verbessern. Der Trainer auf Schalke war sehr gut für mich. Er hat an mich geglaubt und mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben“, wird er vom „Liverpool Echo“ zitiert.

-----------------------

Das ist Jonjoe Kenny

Geboren am 15.03.1997 in Liverpool, England

Wechselte für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Schalke 04

Absolvierte 34 Spiele für Schalke (31 Bundesliga, 3 Pokal)

Spielt seit der Jugend für den FC Everton

-----------------------

„Habe tolle Erfahrung in Deutschland gemacht, aber...“

„Ich habe das Gefühl, dass ich als anderer Spieler und anderer Mensch zurückgekommen bin. Das möchte ich zeigen“, sagt Jonjoe Kenny weiter. An eine Rückkehr nach Deutschland verschwendet er jedoch keine Gedanken. „Ich habe eine tolle Erfahrung in Deutschland gemacht, aber es ist gut, zurück zu sein, die Kollegen zu treffen, das neue Trainerteam, den Staff – und zurück bei Everton zu sein.“

Jonjoe Kenny gehörte bei Schalke zu den positiven Überraschungen der letzten Saison. Foto: Maik Hoelter / TEAM2sportphoto GbR

Der Engländer will jetzt bei seinem „Heimatverein“ FC Everton richtig durchstarten. Als Vorbild nimmt er dafür Teamkollegen Mason Holgate. Der Innenverteidiger war in der Saison 2018/2019 an West Bromich Albion ausgeliehen und nutzte dort seine Chancen. Vergangene Spielzeit war er beim FC Everton gesetzt.

„Er wurde ausgeliehen und hat Leistung gezeigt. Dann kam er zurück und hat seine Chance genutzt. Das ist, was wir alle wollen“, erklärt Kenny. Der Außenverteidiger will sich unter Trainer Carlo Ancelotti durchsetzen.

-----------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

-----------------------

Kenny schwärmt von Ancelotti

Nach seinen ersten Wochen mit dem früheren Bayern-Coach erklärt er: „Ich liebe jede Minute und habe schon viel darüber gelernt, wie er spielen will. Du kannst nicht vergessen, was er in seiner Karriere erreicht hat.“ Ancelotti kam im Winter zum FC Everton.

Auch wenn Schalke Kenny gerne wieder im Team hätte, eine Rückkehr ist nach diesen Liebesbekundungen eigentlich unvorstellbar. (fs)