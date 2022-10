FC Schalke 04: ER ist in absoluter Topform – muss S04 über einen drastischen Schritt nachdenken?

Viererpack im Pokal, sieben Treffer in zehn Ligaspielen und insgesamt vier Vorlagen – Marvin Pieringer befindet sich in echter Topform. Die Leihgabe des FC Schalke 04 hat großen Anteil am Erfolg des SC Paderborn.

So einen treffsicheren Stürmer könnte der FC Schalke 04 gerade sehr gut gebrauchen. Bei Simon Terodde und Co. herrscht weiterhin Ladehemmung. Muss S04 jetzt sogar einen drastischen Schritt gehen und die Leihe von Marvin Pieringer vorzeitig abbrechen?

FC Schalke 04: Vorzeitige Rückkehr von Pieringer?

Simon Terodde (10 Spiele, 2 Tore), Sebastian Polter (10 Spiele, 1 Tor), Kenan Karaman (4 Spiele, 0 Tore) – die Mittelstürmer des FC Schalke 04 funktionieren nicht. Terodde, der erfolgreichste Zweitliga-Stürmer aller Zeiten, bleibt auch bei S04 dem Beweis schuldig, dass er in der Bundesliga regelmäßig treffen kann. Polter kann seine Torquote vom Vorjahr nicht wiederholen und Last-Minute-Transfer Karaman kommt bis jetzt kaum zum Zug.

Dem FC Schalke 04 fehlt ein echter Knipser. Jemand, der in schwierigen Spielen einfach mal das Tor macht. Jemand wie Marvin Pieringer? Beim SC Paderborn befindet sich der 22-Jährige in echter Top-Form. Bei den Siegen gegen Hansa Rostock und SV Sandhausen steuerte er zuletzt zwei Treffer bei, sorgte maßgeblich dafür, dass der SCP in der Tabelle auf Rang zwei liegt – mit einem Torverhältnis von 32:12, nach zwölf Spieltagen wohl gemerkt.

„Die Leihe von Marvin zum SC Paderborn läuft zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon sehr positiv. Marvin verdient sich viele Spielanteile und belohnt sich mit Toren. Diesen Weg muss er nun gemeinsam mit dem SCP fortsetzen, um seine persönliche Entwicklung voranzutreiben“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder Ende August der WAZ.

Nicht optimal, aber möglicherweise notwendig

Beim Lauf von Pieringer könnte man beim FC Schalke 04 schon mal ins Grübeln kommen. Die Stürmer, die man hat, treffen nicht. Der Stürmer, der gerade verliehen ist, trifft wie am Fließband. Es dürfte zwar nicht im Interesse von Paderborn und Pieringer sein, aber wenn Schalkes Not größer wird, könnte ein vorzeitiges Ende der Leihe noch ein Thema werden.

Das Budget, um im Winter noch einmal Offensivspieler einzukaufen, ist begrenzt. Pieringer wäre zwar eine unelegante, aber kostengünstige Alternative, um das Stürmerproblem in den Griff zu bekommen.