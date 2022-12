FC Schalke 04: Geheim-Klausel enthüllt! S04-Star bleibt unter DIESER Bedingung

Maya Yoshida ist beim FC Schalke 04 seit dieser Saison der Abwehrchef. Sein Vertrag läuft aber schon im kommenden Sommer wieder aus – eigentlich. Denn wie jetzt ein Bericht enthüllt, könnte sich das Arbeitspapier von Maya Yoshida beim FC Schalke 04 automatisch verlängern. Dafür müssen allerdings zwei Bedingungen erfüllt werden.

In allen 17 Pflichtspielen des FC Schalke 04 stand Yoshida in der Startelf. Der 34-Jährige ist bei S04 in der Innenverteidigung gesetzt. Dabei kam der Japaner erst im Sommer ablösefrei von Sampdoria Genua nach Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Yoshida bleibt, wenn…

Yoshida unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres. Was die Option beinhaltet, will jetzt „Bild“ erfahren haben. Einem Bericht zufolge verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, wenn…

… der FC Schalke 04 den Klassenerhalt schafft

… und Yoshida auf mindestens 25 Pflichtspieleinsätze kommt.

Da Yoshida bislang gesetzt war und schon 17 Pflichtspiele absolviert hat, sollte diese Bedingung keine Herausforderung mehr darstellen. Es hängt also vieles davon ab, ob der FC Schalke 04 den Abstieg in dieser Spielzeit verhindern kann.

Obwohl Yoshida bislang bei Schalke gesetzt ist, konnte er noch nicht wirklich überzeugen. Geschwindigkeitsprobleme und einfache individuelle Fehler lassen die Kritiker bislang noch zweifeln.

Yoshida überzeugt bei der WM in Katar

Aber: Bei der WM 2022 in Katar zeigte Yoshida als Kapitän der japanischen Nationalmannschaft sehr starke Auftritte. Das dürfte den Fans des FC Schalke 04 Hoffnungen machen. In WM-Form wäre Yoshida ein echter Trumpf im Abstiegskampf.

Am Donnerstag (15. Dezember) wird Yoshida beim FC Schalke 04 zurückerwartet. Dann soll der Japaner das Training wieder aufnehmen. Am 02. Januar geht’s ins Trainingslager nach Belek.