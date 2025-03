Schalke 04: Aus dem Nichts! Königsblau verkündet Vertragsauflösung

Vier Jahre lang war er Co-Trainer bei Schalke 04, arbeitete unter diversen Trainer und durfte stets bleiben, auch wenn der Chefcoach seine Tasche packen musste. Doch im Sommer 2024 wurde auch er von seinen Aufgaben entbunden – das sorgte für große Diskussionen.

Matthias Kreutzer ist seit Sommer 2024 nicht mehr Trainer bei Schalke 04. Der 42-Jährige war Königsblau lange treu, doch die neue Vereinsführung um CEO Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga wollten einen Neuanfang. Jetzt ist das Hin und Her endgültig beendet.

Schalke 04 löst Vertrag mit Ex-Coach Kreutzer auf

Seit Sommer lief der Vertrag des langjährigen Co-Trainers noch, knapp neun Monate später wurde das Arbeitspapier nun aufgelöst. Das machte Königsblau am Mittwoch (5. März) offiziell. Damit endet seine Zeit am Berger Feld. 2019 war er vom Hamburger SV gekommen. Dort arbeitete er als Videoanalyst und Co-Trainer.

Bei Königsblau schlüpfte er gleich zweimal in die Rolle des Interimscoachs. Im Oktober 2022 betreute er S04 für ein Spiel – die Partie verlor man mit 1:2 in Berlin. 2023 stand er gleich zweimal in der Verantwortung – in Paderborn (1:3) und gegen Hertha (1:2). Wirklich erfolgreich waren diese Partien also nicht.

„Ich bedanke mich bei Schalke 04, bei allen Mitarbeitenden und bei den außergewöhnlichen Fans für mehr als fünf Jahre tolle Zusammenarbeit“, erklärte Kreutzer im Rahmen seines Abschieds. „Für die Zukunft wünsche ich der Mannschaft und dem Verein maximalen Erfolg“, so der 42-Jährige weiter.

Kreutzer-Zukunft nach S04-Aus offen

Wie es für den Ex-S04-Coach nun weitergeht, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit betonte er immer wieder, dass ein Cheftrainerposten ihn zwar reizen würde, er dies aber in naher Zukunft nicht planen würde. Ob sich das mit seiner Vertragsauflösung bei Königsblau nun ändert?

Fakt ist: Mit dem Beenden des Arbeitsverhältnisses haben S04 und Kreutzer für Klarheit geschafft. Königsblau hat Kreutzer nicht mehr auf der Payroll und Kreutzer hat wohl eine Abfindung kassiert und kann das Kapitel Schalke 04 endgültig hinter sich lassen.