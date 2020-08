FC Schalke 04: DIESE Aussagen bringen Schneider auf die Palme: „Es gibt einen Ehrenkodex“

Als hätte der FC Schalke 04 nicht schon genug Probleme – jetzt müssen die Königsblauen sich auch noch mit verbalen Attacken anderer Vereine auseinandersetzen. S04-Sportvorstand Jochen Schneider reagierte mit einer klaren Ansage auf ungewohnte Töne aus Köln.

Trainer Markus Gisdol hatte in dieser Woche offen über die Bemühungen des 1. FC Köln um eine Verpflichtung von Mark Uth gesprochen. Der Kölner Coach sagte über den Stürmer des FC Schalke: „Mark hat bei uns ein großes Loch hinterlassen. Er war nahezu an allen Toren beteiligt. Wir haben ihn noch nicht abgeschrieben und die Hoffnung, dass er am Ende doch noch zu uns kommt.“

FC Schalke 04: Zoff um Uth!

Uth war in der vergangenen Rückrunde von Schalke an die Kölner ausgeliehen. In 15 Ligaspielen für die „Geißböcke“ war der Angreifer an elf Treffern beteiligt (fünf Tore, sechs Vorlagen). Mit seinen starken Leistungen hatte Uth einen erheblichen Anteil am Klassenerhalt des FC.

Die Kaufoption soll bei 10 Millionen Euro gelegen haben. Weil die Kölner diese Summe nicht zahlen wollten, kehrte Uth zurück zu Schalke.

Dennoch scheint der FC sich bis zuletzt immer noch Hoffnungen auf eine Uth-Verpflichtung gemacht zu haben. Anders lassen sich die Aussagen von Gisdol nicht deuten.

Für Schalkes Sportvorstand gehen die Ausführungen des FC-Trainers zu weit. „Ich finde, dass man es auch mal akzeptieren muss, dass es da keine Möglichkeit mehr geben wird“, sagt Jochen Schneider: „Die Kölner hatten ja die Chance, eine Option zu ziehen. Das haben sie nicht.“

Schneider wird deutlich: „Es gibt einen Ehrenkodex, dass man nicht über Spieler anderer Vereine spricht. Das gehört sich nicht.“

Uth bleibt vorerst auf Schalke

Nach jetzigem Stand wird Uth in der kommenden Saison für Schalke auflaufen und erneut sein Glück bei den Königsblauen versuchen. In seiner ersten Saison für S04 hatte Uth in 20 Ligaspielen zwei Treffer erzielt. In der vergangenen Spielzeit blieb er auf Schalke in acht Ligaeinsätzen ohne Torerfolg. (dhe)