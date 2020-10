Schalke 04: Kuriose Anekdote! Trainer Baum hält Monolog – Spieler reagiert verdutzt: „Wie bitte?“

Seit Mittwoch ist Trainer Manuel Baum bei Schalke 04. An seinen ersten Tagen erlebte er gleich eine witzige Geschichte.

Die Kommunikation mit den Spielern von Schalke 04 fiel dem neuen Trainer Manuel Baum nicht gleich ganz einfach. Die S04-Stars mussten ganz genau hinhören.

FC Schalke 04: Ur-Bayer Baum mit Kommunikationsproblemen

Manuel Baum wurde 1979 in Landshut in der Nähe von München geboren. Fußballerisch wurde er beim TSV 1860 München groß, spielte später für den FC Ismaning und den FC Unterföhring. Auch als Trainer blieb er Bayern immer treu. Er fing an bei Unterhaching und ging schließlich zum FC Augsburg.

FC Schalke 04: Kuriose Anekdote von Trainer Manuel Baum. Foto: imago images/Team 2

Als Ur-Bayer spricht Manuel Baum aber nicht so, wie man es im Ruhrpott gewohnt ist. Die Spieler von Schalke hatten deswegen anfangs etwas Probleme den neuen Coach zu verstehen. Dazu erzählt Baum eine kuriose Anekdote

„Wie bitte?“

„Ich muss ehrlich sagen: Ich hatte mit einem Spieler gleich eine interessante Begegnung. Als ich rausgegangen bin, das erste Gespräch mit ihm hatte und einen kurzen Monolog mit ihm geführt habe. Dann hat er gesagt 'Wie bitte?'“

Da fiel Baum auf, dass er jetzt nicht mehr in Bayern, sondern im Ruhrpott ist. Baum erzählt weiter: „Dann habe ich gedacht: 'Ok, das könnte wahrscheinlich etwas zu bayrisch gewesen sein.' Man muss sich da schon ein bisschen anpassen.“

Keine Zeit für die schönen Seiten des Ruhrpotts

Seine neue Heimat konnte Manuel Baum bislang noch nicht begutachten. „Ich hatte noch gar keine Zeit, mir die Region anzuschauen, das zu genießen. Heute Morgen im Hotelzimmer konnte ich den Vorhang aufziehen, die Sonne hat geschienen und ich konnte ein bisschen rausschauen. Mehr war es bis jetzt nicht“, berichtet der 41-Jährige.

Niederlage in Leipzig

Gegen Leipzig wurde am Samstagabend klar, dass vor Baum einiges an Arbeit wartet. Schalke ging mit 0:4 unter und taumelte besonders in der ersten Halbzeit. Dazu verletzten sich mit Suat Serdar und Ralf Fährmann zwei wichtige Spieler. Alle Highlights kannst du in unserem Live-Ticker nachlesen >>> (fs)