FC Schalke 04: Hinweis auf Abgang? ER fehlt auf dem Mannschaftsfoto

Am Donnerstag stand beim FC Schalke 04 mal wieder der jährliche Media-Day an. Die Spieler putzen sich für das Mannschaftsfoto und die Einzelfotos raus.

Beim Blick auf das neue Mannschaftsfoto des FC Schalke 04 dürften sich jedoch einige Fans gewundert haben. Hamza Mendyl fehlte.

FC Schalke 04: Hamza Mendyl fehlt auf Mannschaftsfoto

In den neuen Heimtrikots liefen die Spieler vom FC Schalke 04 am Donnerstag an der Veltins-Arena auf. Zahlreiche Fotografen waren gekommen, um die Stars für die kommende Saison abzulichten. Allerdings fehlte ein Spieler auf dem Mannschaftsfoto.

Während die Rückkehrer Sebastian Rudy, Steven Skryzbski und Mark Uth auf dem Teambild Platz nahmen, war Hamza Mendyl nicht dabei. Der Marokkaner ist nach seiner Leihe zum FC Dijon eigentlich zurückgekehrt, doch auf dem Mannschaftsfoto fehlte er.

Media Day beim FC Schalke 04. Foto: imago images/Horstmüller

Das ist Hamza Mendyl (Schalke 04)

Geboren am 21. Oktober 1997 in Casablanca, Marokko

Wechselte 2018 für sechs Millionen Euro vom LOSC Lille zum FC Schalke 04

War 2019/2020 an den FC Dijon verliehen

Sein Vertrag läuft noch bis 2023, sein Marktwert beträgt ca. 2,8 Millionen Euro

S04: Beim Training war Mendyl noch dabei

Zu Beginn der Woche startete der FC Schalke 04 mit der Vorbereitung. In der Trainingsgruppe von Trainer David Wagner waren zahlreiche Rückkehrer dabei. Auch Mendyl trainierte fleißig mit. Teammanager Sascha Riether sagte noch: „Für ihn ist es die zweite Chance, sich zu beweisen.“

>>> FC Schalke 04: Kehrtwende nach Mega-Zoff! S04 korrigiert DIESE Entscheidung

Anfang Juli hatte der FC Schalke noch Anfragen für Hamza Mendyl bestätigt. Gerüchte über einen Wechsel zu Girondins Bordeaux waren aufgekommen. Der Außenverteidiger hatte aber bereits vergangenes Jahr erklärt, dass er auf eine „zweite Chance“ hofft.

Im Training war Hamza Mendyl dabei. Foto: imago images/Team 2

Schalke 04: Not auf der Außenverteidigerposition

„Es hatte keine sportlichen Gründe, es war eine Frage der Disziplin. Ich war oft zu spät, was mich meinen Platz im Kader kostete“, äußerte sich Mendyl damals im Gespräch mit „L'Équipe“. Sein Fehlen auf dem Mannschaftsfoto kommentierte Schalke bislang nicht.

>>> FC Schalke 04: Sancho-Alternative? Manchester United nimmt S04-Star ins Visier

Eigentlich könnte S04 einen Außenverteidiger gut gebrauchen. Nach dem Abgang von Daniel Caligiuri, Jonjoe Kenny, Jonas Carls (Leihe) und Juan Miranda, ist Bastian Oczipka neben Mendyl der einzige Außenverteidiger im Kader der Knappen.