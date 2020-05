FC Schalke 04: Auch das noch! S04 droht DIESER Millionen-Betrag durch die Lappen zu gehen

Für den FC Schalke 04 kommt es derzeit knüppeldick. Die Corona-Krise bringt die Königsblauen ohnehin schon in finanzielle Schwierigkeiten, und jetzt geht dem Verein wohl auch noch ein satter Millionen-Betrag durch die Lappen.

Als Leroy Sané vor vier Jahren für 50 Millionen vom FC Schalke 04 zu Manchester City gewechselt war, wurde laut „Bild“ vertraglich folgender Deal festgelegt: Falls ManCity bei einem Wiederverkauf von Sané mehr Geld einnimmt als der Club 2016 für den Flügelstürmer auf den Tisch gelegt hatte, müssen die Citizens zehn Prozent des Ablöse-Gewinns an Schalke abdrücken.

FC Schalke 04: Keine Sané-Einnahmen?

Als Sané im vergangenen Sommer unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern München stand, war von einer Ablöse um 100 Millionen Euro die Rede. In dem Fall hätte Manchester den Nationalspieler für einen Gewinnen von 50 Millionen Euro weiterverkauft. Heißt: Schalke hätte 5 Millionen Euro kassiert. Eine Summe, die den Königsblauen in ihrer aktuellen Not gut zu Gesicht stehen würde.

Doch daraus wird ganz offensichtlich nichts. Wie „Sport Bild“ nun berichtet, steht der Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München unmittelbar bevor – allerdings für eine deutlich niedrigere Ablöse. Die Münchner boten in einer ersten Offerte 40 Millionen Euro für den Flügelflitzer.

In den Verhandlungen wird der Preis zwar womöglich noch ein wenig nach oben korrigiert. Doch eine Ablöse weit oberhalb der Marke von 50 Millionen Euro wird nicht erwartet – aus zwei Gründen. Zum einen hat die langwierige Verletzung von Sané seinen Marktwert massiv reduziert. Zum anderen wollen und können auch die Bayern in der Corona-Krise keine astronomischen Summen zahlen.

Heißt für den FC Schalke 04: Eine große Beteiligung am Sané-Deal darf der Jugendverein des Angreifers nicht erwarten. Laut des Berichts seien die Bayern nicht bereit 60 Millionen oder mehr für Sané zu zahlen. (dhe)