Ex-Schalke-Star Draxler vor Bundesliga-Rückkehr – HIER soll er landen

Die Karriere von Ex-Schalke-Star Julian Draxler ist mächtig ins Stocken geraten. Bei Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain spielt er kaum noch eine Rolle.

Um seine Karriere anzukurbeln und vor allem seine Chancen auf die EM 2021 zu erhöhen, könnte Julian Draxler noch in diesem Sommer den Klub wechseln. Möglicherweise gibt es dann auch ein Wiedersehen mit dem FC Schalke 04.

Ex-Schalke-Star Draxler zurück in die Bundesliga?

Ganze 13 Mal stand in der vergangen Spielzeit in allen Wettbewerben in der Startelf, insgesamt durfte 22 Mal für Paris Saint-Germain ran. Auch wenn er zwischenzeitlich mal zwei Monate mit einer Fußverletzung ausfiel, sind das für die Ansprüche von Julian Draxler zu wenig.

Erst kürzlich legte Bundestrainer Joachim Löw seinem Schützling einen Wechsel nahe. „Für Julian wäre es wichtig, auch in dem Alter, vielleicht einen Schritt zu machen, wo er regelmäßig spielt", sagte Löw. „Das würde ihm wahrscheinlich schon entscheidend helfen.“ Sonst könnte es womöglich auch knapp werden mit einer Teilnahme bei der EM 2021.

Laut „L’Equipe“ würde auch Paris Saint-Germain den Deutschen gerne loswerden – am besten in dieser Transferperiode. Sein Gehalt sei für einen Ersatzspieler einfach zu hoch. Zudem läuft Draxlers Vertrag im Sommer 2021 aus. Nur noch jetzt würde PSG etwas Ablöse einstreichen.

Bundesliga-Klub buhlt um Draxler

Bislang hat es aber wohl noch kein lukratives Angebot gegeben. Sowohl den AC Mailand, als auch einige Teams aus der Premiere League – nicht aus der Top6 – habe Draxler bereits eine Absage erteilt. Doch jetzt könnte Schwung in die Angelegenheit kommen.

Laut der Sport-Zeitung „Le10sport“ buhlt Bayer Leverkusen „mit großer Beharrlichkeit“ um die Dienste des 26-Jährigen. Leverkusen sucht nach dem Abgang von Kai Havertz und Kevin Volland nach adäquatem Ersatz. Das verdiente Geld soll in mehrere Spieler investiert werden.

Julian Draxler zu Bayer Leverkusen? Foto: imago images/Sven Simon

„Kai wird nicht eins zu eins zu ersetzen sein. Wir werden versuchen, die Mannschaft auf anderen Positionen zu verstärken“, so Bayer-Boss Rudi Völler im „Kicker“. Mit Patrick Schick hat Leverkusen wohl schon einen der Nachfolger gefunden. Er soll bereits zum Medizincheck vor Ort sein. (fs)