FC Schalke 04: Ex-S04-Star Draxler vor Bundesliga-Rückkehr?

14 Jahre spielte Julian Draxler für den FC Schalke 04. Sehen wir den Mittelfeldspieler demnächst wieder in der Bundesliga?

Im Alter von sieben Jahren hatte Julian Draxler sich Schalke angeschlossen. Knapp zehn Jahre später schaffte er den Sprung in den Profikader der Königsblauen.

FC Schalke 04: Wie geht's weiter bei Ex-S04-Star Draxler?

Nach viereinhalb Jahren bei den Profis von Schalke wechselte der Nationalspieler 2015 für 43 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. Von dort ging es eineinhalb Jahre später für 36 Millionen zu Paris Saint-Germain.

In der französischen Hauptstadt wollte Draxler den Sprung zum Weltstar machen. Doch seine Entwicklung stagnierte.

Unter Trainer Thomas Tuchel spielte Draxler in der zurückliegenden Saison (auch bedingt durch eine Fußverletzung im Herbst) kaum noch eine Rolle. In den 27 Spielen der abgebrochenen Ligue-1-Saison stand Draxler nur sieben Mal in der Startelf. Und in der Champions League wurde er lediglich fünf Mal kurz vor Schluss eingewechselt.

Hertha an Draxler interessiert?

Kehrt das einstige Supertalent des FC Schalke nun in die Bundesliga zurück? Die Zeitung „Le Parisien“ berichtet, dass Hertha BSC an Draxler interessiert sein soll. Investor Lars Windhorst will demnach weitere Millionen in Neuzugänge investieren. Ein Name, der immer wieder fällt, sei Draxler.

Als Michael Preetz auf die Personalie angesprochen wird, weicht der Hertha-Manager aus. „Julian hat einen Vertrag bei Paris Saint-Germain, das ist bekannt, und er ist auch im Finalturnier der Champions League zum Einsatz gekommen“, sagt Preetz: „Es hilft uns nicht, wenn weiter jeden Tag diskutiert wird. Wir versuchen, unsere Arbeit zu machen.“

Dank einer Finanzspritze von Windhorst hatte Hertha in der vergangenen Saison mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. In diesem Sommer waren die Berliner mit den Verpflichtungen von Alexander Schwolow (8 Mio./Freiburg) und Deyovaislo Zeefuik (4 Mio./Groningen) bisher vergleichsweise zurückhaltend.

„Es ist ein wahnsinnig komplizierter Transfersommer“, stellt Preetz klar: „Die Corona-Auswirkungen spüren alle. Ich erwarte, dass es zum Ende hin eine Menge Entwicklungen geben wird.“

Ob dann auch der Ex-Schalker Draxler zur Hertha wechselt? (dhe)