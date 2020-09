FC Schalke 04: Jochen Schneider gibt offen zu – „Das tut weh“

Der FC Schalke 04 steckt – auch wegen der Corona-Krise – in einer finanziell schwierigen Situation. Neuzugänge sind Mangelware, gute Spieler müssen abgegeben werden.

Besonders schwierig ist die Aufgabe für Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04. Er muss mit dem wenigen Geld für die sportliche Zukunft sorgen. Jetzt hat er ein offen darüber gesprochen.

FC Schalke 04: Schneider spricht über McKennie-Abgang

Erst vor kurzem hat der FC Schalke 04 Weston McKennie an Juventus Turin verliehen. Der 22-Jährige bleibt für ein Jahr und muss beim Erreichen der Champions League fest verpflichtet werden. Insgesamt winken Schalke über 20 Millionen Euro Einnahmen. Geld, dass der FC Schalke gut gebrauchen kann.

Allerdings verliert man mit Weston McKennie einen äußerst talentierten jungen Spieler. Solche Kicker wären eigentlich eine Basis für die Zukunft. Doch Schalke konnte es schlichtweg nicht erlauben, den Deal abzulehnen.

Schalkes Transferbilanz 2020/21

Neuzugänge: Vedad Ibisevic (ablösefrei)

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin), Alexander Nübel (FC Bayern München), Daniel Caligiuri (FC Augsburg), Cedric Teuchert (Union Berlin), Pablo Insua (Huesca), Bernard Tekpetey (Ludogrets/Leihe), Jonas Carls (Guimares/Leihe)

Schneider offen: „Das tut weh“

Gegenüber Sport 1 sagte Jochen Schneider: „Es ist der aktuellen Situation geschuldet, dass wir Weston abgegeben haben. Es passt nicht in unsere Philosophie, einen 22-jährigen, hochveranlagten Spieler, der noch vier Jahre Vertrag hat, zu transferieren.“

Weiter sagt er: „Das tut weh, das muss ich so offen und ehrlich sagen. Aber es gibt zurzeit übergeordnete Interessen, die wir berücksichtigen müssen. Wir sind für das große Ganze bei Schalke 04 verantwortlich. Demnach haben wir am Ende dem wirtschaftlich attraktivsten Transfer zugestimmt.“

Neue Spieler für Schalke?

Bislang sieht es nicht danach aus, als würde der FC Schalke nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die Wunschtransfers wie Sebastian Andersson und Alexander Schwolow haben sich am Ende doch zerschlagen. Nur Vedad Ibisevic ist gekommen.

Doch Schneider kündigt an: „Jeder Fußballverein hält stets Augen und Ohren offen. Wenn es eine gute Option gibt, dann werden wir die prüfen. Wir planen immer. Die Frage ist nur: Was können wir davon seriös umsetzen? In dem Punkt müssen sich alle Fans gedulden.“ (fs)