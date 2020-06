FC Schalke 04: Steht DIESER Ex-S04-Star vor einer Rückkehr in die Bundesliga?

Sehen wir schon bald einen ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 erneut in der Bundesliga?

Ivan Rakitic hat zuletzt deutlich zu verstehen gegeben, dass ihn der ewige Vertrags-Poker beim FC Barcelona mächtig frustriert. „Ich möchte endlich Klarheit haben, in welche Richtung es geht“, sagte der frühere Profi des FC Schalke bei Sport1.

Ex-Schalke-Star vor Bundesliga-Rückkehr?

Sein Vertrag bei Barca läuft bis Juni 2021. Für den Kroaten geht es nicht nur darum, ob sein Arbeitspapier bei den Katalanen verlängert wird. Rakitic will darüber hinaus wissen, welche Perspektive er bei Barcelona noch hat.

Denn in dieser Saison stand der ehemalige Spieler von Schalke 04 bis zum 27. Spieltag nur zehn Mal in der Startelf. Bei der starken Konkurrenz um Frenkie de Jong, Arthur, Sergio Busquets oder Arturo Vidal bleibt Rakitic meist nur der Platz auf der Bank.

„Ich möchte offene Gespräche mit den Verantwortlichen“, sagte Rakitic: „Die Leute im Verein wissen, dass Barca für mich der perfekte Klub ist. Ich habe immer einen Vertrag unterschrieben, um ihn auch zu erfüllen. Das will ich nach wie vor.“

Denkbar sei allerdings auch eine Rückkehr in die Bundesliga, wo Rakitic von 2007 bis 2011 für Schalke 97 Mal auflief. „Ich bin offen für alles, möchte aber nicht zu weit nach vorne schauen. Ich möchte jetzt den Moment genießen nach der schweren Zeit mit Corona.“

Rakitic: „Mit Barca alles gewonnen“

Am Samstag geht es für Rakitic und Barca nach der langen Corona-Zwangspause endlich weiter. In der Partie gegen Mallorca könnte der Vize-Weltmeister sein 300. Pflichtspiel für Barca bestreiten. „Ich bin zudem der Ausländer mit den viertmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte. Das ist schon etwas Spezielles und macht mich stolz“, sagte er: „Ich habe mit Barca alle Titel gewonnen und bin sehr zufrieden, wie es all die Jahre lief für mich.“

Rakitic war 2011 für 2,5 Millionen Euro zum FC Sevilla gewechselt. Drei Jahre später schloss er sich für die Ablöse von 18 Millionen Euro dem FC Barcelona an. (dhe)