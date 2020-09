FC Schalke 04: DIESE Aussage von Leroy Sané wollen S04-Fans gar nicht hören

Leroy Sané hat sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München ausgerechnet gegen den FC Schalke 04 gefeiert. Der Flügelstürmer überzeugte auf ganze Linie.

0:8 fertigte der FC Bayern München den FC Schalke 04 ab. Im Anschluss traf Sané eine Aussage, die Schalke-Fans wohl gar nicht erst hören wollten.

FC Schalke 04: Sané nimmt S04 auseinander

Der Auftakt war für den FC Schalke 04 ein Offenbarungseid. Dass man in München nicht gewinnen werde, war klar. Doch acht Gegentreffer sind selbst für den FC Schalke 04 ein hartes Stück. Traurig werden die Fans des FC Schalke den Auftritt von Leroy Sané begutachtet haben.

Sané einst in der Knappenschmiede ausgebildet, wechselte in diesem Sommer von Manchester City zum FC Bayern München. Das frühere Schalke-Talent machte in seinem Pflichtspieldebüt kurzen Prozess mit seinem Ex-Verein. Zwei Vorlagen und ein Treffer standen am Ende auf Sanés Konto. Gemeinsam mit Serge Gnabry deutete er bereits an, was die Konkurrenz in Zukunft erwartet.

„Die Mannschaft ist immer noch hungrig. So ein Auftakt gegen Schalke ist natürlich super. Ich will immer Vollgas geben, bin aber noch nicht bei 100 Prozent“, sagte Sane im Anschluss an den Kantersieg gegen seinen Ex-Klub im Interview mit dem ZDF.

Bayern München – Schalke 04 8:0 (3:0)

Tore: 1:0 Gnabry (4.), 2:0 Goretzka (19.), 3:0 Lewandowski (31.), 4:0 Gnabry (47.), 5:0 Gnabry (59.), 6:0 Müller (69.), 7:0 Sané (72.), 8:0 Musiala (81.)

Mitleid mit seinem Ex-Klub

Dann traf er eine Aussage, die Schalke-Fans wohl gar nicht erst hören wollten. „Schalke hat mir ein wenig leidgetan“, so Sané. Mitleid von ihrem einstigen Supertalent wollen die Schalker nach so einem blamablen Auftritt mit Sicherheit nicht.

„Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, endlich mit den Jungs zusammen Fußball zu spielen. Es war ein sehr guter Tag, ein gutes Spiel, viele Tore. Wir haben nichts anbrennen lassen. Ich bin sehr glücklich“, fügte der Flügelspieler bei DAZN an.

Leroy Sané scheint sich beim FC Bayern München pudelwohl zu führen. Die Bayern werden sich über den starken Auftritt ihres Neuzugangs wohl sehr gefreut haben. Für die Schalker Anhänger war es hingegen ein Stich ins Herz.