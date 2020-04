FC Schalke 04: Wildes Gerücht! Für DIESEN Stürmer soll Schalke 25 Millionen bieten

FC Schalke 04 soll für diesen Stürmer tief in die Tasche greifen.

Gelsenkirchen. Als hätte der FC Schalke 04 nicht gerade andere Sorgen, da kommt in Italien ein irres Gerücht auf.

Der FC Schalke 04 soll an einem Transfer in Höhe von 25 Millionen Euro arbeiten. Das berichten italienische Medien.

FC Schalke 04: 25 Millionen Euro für Milik?

Der FC Schalke 04 hat großes Interesse an der Verpflichtung von Arkadiusz Milik und soll bereit sein, 25 Millionen Euro für den Stürmer zu bezahlen. Das berichtet jedenfalls das Portal „Tutto Mercato“.

Arkadiusz Milik stürmt zurzeit für den SSC Neapel. In der Saison 2015/16 erzielte er 21 Tore in der Eredivisie für Ajax Amsterdam und zog damit das Interesse der Clubs in Europa auf sich. Nach seinem Wechsel zum SSC Neapel startete er vielversprechend, zog sich aber nach nur sieben Spielen einen Kreuzbandriss zu.

Danach fand Milik lange nicht zur alten Form zurück. In dieser Spielzeit weiß er aber mit 9 Treffern in 16 Partien wieder zu überzeugen. Die Bundesliga ist für den Polen nicht ganz unbekannt. Dort kickte er in jungen Jahren bereits für Bayer Leverkusen und den FC Augsburg.

Transfer zurzeit nicht realistisch

Dass der FC Schalke einen echten Mittelstürmer sucht und braucht, ist hinlänglich bekannt. Doch ein Transfer in dieser Größenordnung ist in dieser Krisenzeit unrealistisch. Zumal S04-Sportchef mehrfach betonte, dass alle Transferbemühungen vorerst auf Eis gelegt sind.

Hinzukommt, dass die Konkurrenz bei Arkadiusz Milik durchaus finanzkräftiger sein dürfte und Neapel deutlich mehr für seinen Stürmer verlangen dürfte. Miliks Marktwert liegt bei 32 Millionen. Italienischen Medienberichten zufolge sollen die Neapolitaner mindestens 35 Millionen Euro für ihren Angreifer verlangen. (fs)