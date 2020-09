FC Schalke 04: Schock vor Bremen-Spiel! S04-Kicker positiv auf Corona getestet

am 25.09.2020 um 14:58

Schock für den FC Schalke 04!

Vor dem Spiel gegen Werder Bremen ist ein Spieler des Kaders von Schalke 04 positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Wie der Verein erklärte, befindet sich der Spieler jetzt in häuslicher Quarantäne. Alle anderen Kicker von Schalke 04 wurden hingegen negativ getestet.

Noch am Dienstag war der Test bei dem betroffenen Spieler noch negativ ausgefallen. Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Dr. Patrick Ingelfinger stehe mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und anderen zuständigen Behörden in Kontakt, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten, heißt es im Statement von Schalke 04.

Trainer David Wagner nahm auf der Pressekonferenz gleich Stellung zu dem Fall und erklärte, dass ein Austragung des Spiels gegen Werder Bremen nicht in Gefahr sei. Um welchen Spieler es sich handelt, wurde nicht gesagt.

Ein Kadermitglied der #S04-Lizenzspielermannschaft ist am Donnerstag (24.09.2020) positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle übrigen Befunde waren negativ.



Mehr dazu hier ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) September 25, 2020

Gegen Werder vor Zuschauern?

Der FC Schalke 04 hat Karten für die Partie am Samstag verkauft. Erstmals sollen wieder rund 10.000 Zuschauer bei einem Pflichtspiel des FC Schalke 04 dabei sein. Aktuell hat der Klub noch die Freigabe der Stadt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Gelsenkirchen gesunken.

Allerdings fällt die endgültige Entscheidung wohl erst am Samstag. „Wenn der Wert jetzt unter 35 bleibt, kann Schalke gegen Bremen mit Zuschauern spielen“, sagte Stadtsprecher Martin Schulmann am Freitag der WAZ.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Freitagmorgen auf 33,4 und ist damit unter den von den Bundesländern festgelegten Grenzwert gesunken. Sollte das am Samstag so bleiben, steht einem Bundesliga-Kick mit Zuschauern nichts mehr im Weg. (fs)

