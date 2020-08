FC Schalke 04 will Bentaleb unbedingt loswerden – notfalls auch für den absoluten Spottpreis

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 will Nabil Bentaleb unbedingt loswerden. Der Algerier soll die Knappen möglichst bald verlassen. Bentaleb erhält bei S04 keine neue Chance.

Im Zweifel würde der Klub den einstigen Rekordeinkauf des FC Schalke 04 wohl sogar zum absoluten Spottpreis abgeben.

Das sind die Rekordspieler von Schalke 04 Das sind die Rekordspieler von Schalke 04

FC Schalke 04: Geht Bentaleb zu diesem Spottpreis?

Dass sein Aus bei Königsblau besiegelt ist, wurde erst am vergangenen Mittwoch deutlich. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hätte Bentaleb im Abendtraining eigentlich wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen sollen. Kurzfristig wurde er jedoch freigestellt. Er bekam Zeit, um sich um seine sportliche Zukunft zu kümmern.

+++ Jobst stellt den „e.V.“ in Frage – „Müssen darüber eine intensive Diskussion führen“ +++

Wo diese liegen könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht abzusehen. Nach seiner Ausleihe zu Newcastle United war zwar zunächst angedacht, Bentaleb auch endgültig an den Premier-League-Klub zu verkaufen. Die „Magpies“ zogen die vereinbarte Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro aber trotz guter Leistungen des Mittelfeldmannes nicht.

---------------

Das ist Nabil Bentaleb:

Geboren 1994 in Lille (Frankreich)

Besitzt die französische und die algerische Staatsbürgerschaft

Zentraler Mittelfeldspieler

Bei S04 seit 2017, Vertrag bis 2021

---------------

Jetzt berichtet das Fachmagazin „kicker“, dass die Nord-Engländer dennoch weiterhin Interesse an einer Verpflichtung haben. Der Verzicht auf die Kaufoption sei demnach reines verhandlungstaktisches Kalkül gewesen.

Bentaleb von der Gehaltsliste streichen

Denn auch Newcastle United ist klar: Schalke muss Bentaleb in diesem Sommer unbedingt loswerden, um zumindest noch etwas Geld zu erhalten. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im kommenden Jahr aus. Zudem sind die Knappen auf jeden Euro angewiesen, der die leeren Kassen füllen könnte.

---------------

S04-Top-News:

---------------

Im Notfall sei S04-Sportvorstand Jochen Schneider dem Bericht zufolge nun sogar bereit, Bentaleb schon für fünf bis sechs Millionen Euro abzugeben und ein Minusgeschäft von bis zu 15 Millionen Euro (Bentaleb kostete die Schalker 20 Millionen Euro) einzugehen.

EInen Vorteil hätte der Verkauf aber dennoch für den Revierklub: Der Topverdiener, der dem Vernehmen nach rund vier Millionen Euro pro Jahr kassiert, könnte von der Gehaltsliste gestrichen werden.

>>> FC Schalke 04 – SC Verl im Live-Ticker: S04 testet besonderes Modell

Investor ein Faktor

Das Geld bei Newcastle United sitzt in diesem Sommer auch nicht so locker wie erwartet. Der Einstieg eines großen Investors war eigentlich nur noch Formsache, doch mittlerweile hat sich das Unternehmen aus Saudi Arabien zurückgezogen. Ein Negativpunkt für Schalke. (the)