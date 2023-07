Beim FC Schalke 04 hat sich in diesem Sommer einiges getan. Nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga gab es den erneuten Kader-Umbruch. Zahlreiche Spieler haben S04 schon verlassen – ein weiterer Kicker könnte bald folgen.

Florian Flick wird wohl nicht mehr zum FC Schalke 04 zurückkehren. Der 23-Jährige soll laut Medienberichten einen festen Wechsel zum 1. FC Nürnberg anstreben. Offiziell ist allerdings noch nichts.

FC Schalke 04: Flick vor Wechsel nach Nürnberg

In der Rückrunde kickte Florian Flick bereits auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg und hinterließ dort einen bleibenden Eindruck. „Bei Flick finden Gespräche für eine mögliche Club-Zukunft statt“, verkündete Nürnberg auf der eigenen Homepage bei seinem Abschied und auch Dieter Hecking sagte öffentlich: „Dass wir Florian Flick gerne weiter hier Fußball spielen sehen wollen, ist klar.“

Flick stand in der Rückrunde 17-mal für Nürnberg auf dem Feld und soll dies auch in Zukunft tun. Der 23-Jährige ist die Wunschlösung fürs zentrale Mittelfeld. Und: Laut „Bild“ soll es auch Flicks großer Wunsch sein, zum „Glubb“ zurückzukehren. Er fühle sich dort pudelwohl. Beim FC Schalke 04 sind seine Aussichten auf Einsatzzeiten nach den Verpflichtungen von Ron Schallenberg, Paul Seguin und Lino Tempelmann ebenso gering wie in der Vorsaison. Ein Wechsel macht also aus vielerlei Hinsicht Sinn.

Noch keine Einigung zwischen Schalke und Nürnberg

Allerdings soll es bislang noch keine Einigung in den Ablöseverhandlungen zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg geben. Die Ablöse liege demnach im mittleren sechsstelligen Bereich. Es sei aber davon auszugehen, dass es bald zu einer Einigung kommt. Nürnberg hat nach dem Verkauf von Kwadwo Duah (drei Millionen Euro Ablöse) das nötige Kleingeld für einen Flick-Transfer.

Aktuell fehlt Florian Flick ohnehin mit einem Mittelfußbruch. Diesen zog er sich kurz vor dem letzten Spieltag zu und wird wohl noch bis Ende August fehlen. Es gibt also keine große Eile. Bei den obligatorischen Fotos für die neue Saison war Florian Flick aber noch beim FC Schalke 04 dabei…