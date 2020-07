FC Schalke 04 sortiert sich neu – massive Veränderungen im Vorstand

Gelsenkirchen. Es hatte sich beim FC Schalke 04 bereits angedeutet. Nun ist es amtlich. Im Vorstand werden die Kompetenzen neu verteilt.

Auf der großen Pressekonferenz vor zwei Wochen hatten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 es schon thematisiert. „Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04“, hatte Alexander Jobst damals gesagt: „Ein ‚Weiter so‘ wird es auf Schalke nicht geben.“

FC Schalke 04: Veränderungen im Vorstand

Jetzt ließen die Verantwortlichen ihren Worten Taten folgen. Auf einer Klausurtagung entschied der Schalker Aufsichtsrat, dass Alexander Jobst ab sofort nicht mehr Vorstand für Marketing und Kommunikation ist, sondern Vorstand für Marketing, Vertrieb & Organisation.

Das Ressort Kommunikation wurde an Jochen Schneider übergeben, so dass dieser nun als Vorstand Sport und Kommunikation fungiert. In seiner neuen Funktion hatte Schneider sofort alle Hände voll zu tun, als er den Eklat um Rabbo Matondo und sein BVB-Trikot klären musste.

Schneider soll Schalke-Bild geraderücken

Der Fall Matondo zeigte Schneider, welche Herausforderungen ihn in seiner neuen Position erwarten. Der frühere Vorstand Kommunikation Jobst hatte auf der Pressekonferenz vor zwei Wochen schonungslos zugegeben: „In den vergangenen Monaten hat Schalke in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Neben der sportlich sehr schlechten Rückrunde haben wir uns mit einigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit keinen Gefallen getan.“

Jobst meinte die Ticket-Rückerstattungen, die Härtefall-Regelungen oder auch die Entlassungen der Fahrer der Knappenschmiede. „Wir wissen ganz genau, dass wir in den vergangenen Monaten viel Glaubwürdigkeit verspielt haben“, so Jobst: „Und wir können jetzt nur versprechen, dass wir das in Zukunft besser machen. Worten sind das eine, aber das Wichtige wird sein, dass dann auch Taten folgen.“

Wann kommt der neue Finanzboss?

Nur zu gerne würde der FC Schalke auch das Ressort Finanzen in die Hände eines neuen Vorstands geben. Nach dem Aus von Peter Peters hat der Verein immer noch keinen neuen Finanzvorstand gefunden. (dhe)