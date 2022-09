FC Schalke 04: Vernichtendes Urteil von Ex-S04-Trainer – seine Worte sind mehr als nur deutlich

Heftige Worte eines Ex-FC Schalke 04-Trainers!

Nach einem Jahr zweite Liga ging es für den FC Schalke 04 wieder hoch in die Bundesliga. Dort befindet sich die Mannschaft nach der 0:1-Pleite gegen Borussia Dortmund aktuell auf Tabellenplatz 14, steckt also mitten im Abstiegskampf.

Felix Magath richtet deutliche Worte an seinen Ex-Klub

Dass die Schalker nach ihrem Wiederaufstieg nicht unbedingt in der Spitzengruppe mitmischen würden, war abzusehen. Vor allem auch, weil das finanzielle Budget nicht wirklich üppig ist.

FC Schalke 04: Felix Magath hat deutliche Worte für seinen Ex-Klub übrig. Foto: IMAGO / Eibner

Das weiß auch Felix Magath. Der 69-Jährige wurde 2009 Trainer auf Schalke, führte den Verein in seiner ersten Saison auf den zweiten Platz der Bundesliga, damit in die Champions League sowie ins Halbfinale des DFB-Pokals.

Ex-Schalke-Trainer spricht bei Sky Klartext

Doch in der darauffolgenden Spielzeit war nach reichlich Kritik bereits Schluss für Magath auf Schalke. Aktuell ist er vereinslos, zuletzt arbeitete er für einige Monate bei Hertha BSC Berlin. Als Experte ist er nach wie vor ein gern gesehener Gast in Talkshows.

Und bei Sky90 fand er jetzt für seinen blau-weißen Ex-Klub deutliche Worte.

Magath: „Qualität des Kaders überschaubar“

„Schalke als Aufsteiger, erstmal haben die die letzte Saison gut gemacht. Es war nicht so einfach in der Gruppierung aufzusteigen. Das haben sie klasse gemacht. Trotzdem aufgrund der finanziellen Situation ist natürlich auch die Qualität des Kaders überschaubar und von daher sucht Schalke dann auch noch nach dem richtigen Weg. Und das kann nur über Kampf sein. Es geht wirklich nur darum noch zwei hinter sich zu lassen, also insgesamt“, sagte Magath.

Vernichtendes Urteil vom Ex-Trainer.