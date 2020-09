FC Schalke 04: Torwart-Entscheidung steht bevor! Vorteil für...

Es ist die erste große Entscheidung, die Trainer David Wagner in dieser Spielzeit treffen muss. Ralf Fährmann und Markus Schubert kämpfen um das Tor beim FC Schalke 04. Jetzt kommt Bewegung in die Sache rein.

„Bis Mitte der anstehenden Woche werde ich eine Entscheidung fällen, wer beim Pflichtspielstart zwischen den Pfosten steht“, kündigte Wagner an. Wer hütet das Tor des FC Schalke 04? Ralf Fährmann oder Markus Schubert?

FC Schalke 04: Für welchen Torwart entscheidet sich Wagner?

Seit Anfang des Jahres begleitet den FC Schalke 04 eine ewige Torwartdiskussion. Schon in der abgelaufenen Rückrunde wechselte Trainer David Wagner mehrmals zwischen Alexander Nübel und Markus Schubert, weil beide Keeper keine konstanten Leistungen zeigten.

Alexander Nübel spielt mittlerweile beim FC Bayern München, dafür ist Ralf Fährmann zurückgekommen. Der Wunschtransfer von Alexander Schwolow scheiterte am Geld. Jetzt heißt das neue Duell: Fährmann gegen Schubert. Aktuell hat wohl der Rückkehrer die Nase vorne.

„Ralle hat bislang eine sehr gute Vorbereitung gespielt“, erklärte Trainer David Wagner. Eher unglücklich verlief die Vorbereitung für Markus Schubert. „Schubi hatte ein bisschen Pech. Erst war er krank, dann konnte er wegen der Corona-Auflagen in zwei Testspielen nicht mitwirken“, so Wagner. Das klingt klar nach: Vorteil Fährmann.

Fährmann im Vorteil

Schon in der Rückrunde vertraute Wagner Schubert trotz Einsatzgarantie nicht mehr. Fährmann konnte sich außerdem in der Vorbereitung in guter Form präsentieren und bringt vor allem eins mit: Erfahrung und Ruhe. Attribute, die der FC Schalke in der kommenden Spielzeit sicher gut gebrauchen könnte.

Eine endgültige Entscheidung fällt in den nächsten Tagen, Wagner wird aber sicherlich schon seinen Favoriten im Kopf haben. Spätestens am Sonntag beim Pokal-Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt wird man sehen, wer das Rennen gewonnen hat.

