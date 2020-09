Ex-S04-Talent träumt von Rückkehr – „Würde gerne wieder für Schalke spielen“

Neue günstige Spieler kann der FC Schalke 04 momentan eigentlich gut gebrauchen. Ob Donis Avdijaj Schalke aber wirklich weiterhelfen würde, darf bezweifelt werden.

Das Ex-S04-Talent hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er gerne wieder für den FC Schalke 04 spielen würde und sich quasi selbst empfohlen.

FC Schalke 04: Avdijaj „würde gerne wieder für Schalke spielen“

In der Jugend galt Donis Avdijaj als ein riesiges Talent. 2012/2013 ging sein Stern auf. Damals erzielte in 25 Spielen in der U17-Bundesliga unglaubliche 44 Tore. Schließlich statte ihn der FC Schalke mit einem Profi-Vertrag aus und gab seinem Eigengewächs ein dickes Preisschild: 49 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme.

Durchstarten konnte er bei den Profis aber nie. Nur neun Bundesliga-Einsätze stehen auf seinem Konto. Nach Leihen zu Sturm Graz und Roda Kerkrade wurde schließlich ablösefrei an Willem II abgegeben. Ein Jahr später ging es für ein halbes Jahr zu Trabzonspor, dann zu Heart of Midlothian. Jetzt ist er wieder einmal vereinslos.

Aufgeben will der 24-Jährige aber noch nicht: „Ich trainiere jeden Tag und ernähre mich sehr gut nach meinem Ernährungsplan. Ich habe zusätzlich ein vierwöchiges professionelles Trainingscamp absolviert. Ich will für meinen nächsten Verein einfach topfit sein“, so Avdijaj im Interview mit „transfermarkt.de“.

Donis Avdijaj mit Sascha Riether. Foto: imago/Sven Simon

Avdijaj träumt von Schalke-Rückkehr

Am liebsten würde er wahrscheinlich zu seinem Jugendverein zurückkehren. Er sagte: „Ich habe Schalke 04 sehr viel zu verdanken und natürlich hängt mein Herz an diesem fantastischen Klub und seinen Fans. Schalke wird auch wieder bessere Zeiten erleben, davon bin ich überzeugt. Klar würde ich herzlich gern wieder für Schalke spielen wollen. Zu jedem Zeitpunkt.“ Klingt nach einem kleinen Angebot. Allerdings dürfte bei Schalke kein großes Interesse herrschen.

Avdijaj berichtet von Angeboten aus Arabien. Das sei aber „nicht der richtige Weg“. Außerdem ist Türkgücü München, Schalkes möglicher DFB-Pokal-Gegner, an den Diensten des 24-Jährigen interessiert. „Ich kenne auch das Interesse von Türkgücü München. Natürlich ist München eine tolle Stadt, aber was das Richtige für mich ist, werde ich mit meinem Berater gemeinsam besprechen. Ich würde gern in Deutschland bleiben, aber man wird sehen, was die Zukunft noch bringt“, kommentiert Avdijaj. (fs)