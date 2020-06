FC Schalke 04: Klare Ansage von Wagner! „Ich bin ehrlich: Ich schaue…“

David Wagner nimmt in der aktuellen Situation beim FC Schalke 04 kein Blatt vor den Mund.

Zwölf Bundesligaspiele ohne Sieg, das schlechteste Team der Rückrunde – bei Schalke läuft es derzeit unterirdisch schlecht. Coach Wagner will die Situation nun wahrlich nicht schönreden.

FC Schalke 04: Wagner redet Krisen-Klartext

„Die Situation schätzen wir extremst unbefriedigend ein, weil wir schon sehr lange Zeit kein Erfolgserlebnis mehr hatten“, sagt der 48-Jährige: „Wir hatten viele Spiele, in denen wir nicht an unser Limit rangekommen sind. Wir hatten sehr viele Schwierigkeiten zu bewerkstelligen.“

Trotz der schlimmen Krise hat Schalke vier Spiele vor dem Saisonende noch die theoretische Chance auf den Einzug in die Europa League. Davon will Wagner allerdings nichts wissen.

Wagner: Zumindest kein Abstiegskampf

„Ich bin ganz ehrlich: Ich schaue schon sehr lange nicht mehr auf die Tabelle“, sagt der Schalke-Coach: „Seit einigen Spielen ist für mich einzig und alleine der kommende Gegner interessant. Mich interessiert, wie wir uns in diesen Spielen konkurrenzfähig präsentieren können.“

Das einzig Positive an der aktuellen Situation sei laut Wagner, dass Schalke nicht wie in der Vorsaison um den Klassenerhalt bangen muss. „Ich mache auch keinen Hehl daraus: Dass wir nach dieser guten Vorrunde jetzt 38 Punkte haben, ist alles andere als schön. Immerhin ist es aber so: Um das leidige Thema, um das man sich auf Schalke in der vergangenen Saison viele Gedanken machen musste, muss ich mir diese Saison keine Gedanken machen.“

Schalke vor historischer Serie

Sollte Schalke auch am Sonntag gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnen, würde Wagner mit der Sieglos-Serie von 13 Spielen in die Geschichtsbücher eingehen. Denn das gab es auf Schalke noch nie.

Wagner: „Natürlich verliere ich nicht gerne. Unser Fokus liegt aber nicht auf irgendwelchen Negativ-Serien. Unser Fokus würde auch nicht auf Positiv-Serien liegen, wenn es gut laufen würde. Unser Fokus liegt auf Leverkusen.“