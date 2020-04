FC Schalke 04: Wagner verrät Transfer-Details: „Wir haben wohl nicht das Geld, um...“

Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Für David Wagner wird die Corona-Krise beim FC Schalke 04 von Woche zu Woche bedrückender.

„Es ist schon sehr seltsam“, sagt der Trainer des FC Schalke 04 im Gespräch mit dem britischen Ableger von Sky: „Es ist eine ungewöhnliche Zeit. Fußball ist momentan nicht sehr wichtig.“

FC Schalke 04: Wagner wünscht sich Bundesliga-Start

An diese ungewöhnliche Zeit musste Wagner zuletzt auch das Training auf Schalke anpassen. „In den vergangenen zwei Wochen haben wir auf dem Rasen trainiert, aber zunächst jeweils in Zweiergruppen“, erklärt der Coach der Königsblauen: „Später wechselten wir dann zu Achter-Gruppen, aber ohne Zweikämpfe, so dass die Spieler den Mindestabstand einhalten konnten. Daher ist das Ganze kein richtiges Training. Es sind nur Lauf-, Pass- und Schuss-Übungen.“

Vor wenigen Wochen hatten sich Fans zunächst beschwert, weil Bundesliga-Spiele vor leerer Kulisse ausgetragen werden sollten. Mittlerweile wären die Fans wohl froh, wenn überhaupt wieder gespielt wird. Auch Wagner würde Geisterspiele derzeit mit Kusshand nehmen. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir endlich wieder spielen und die TV-Einnahmen kassieren“, sagt der 48-Jährige. Und weiter: „Die Vereine brauchen diese Einnahmen. Wenn wir Monate darauf warten müssen, werden einige Vereine das nicht überleben.“

Wagner: Kenny kaufen? Das wird schwierig

Im Interview mit dem britischen TV-Sender wurde Wagner auch auf einen Spieler angesprochen, der momentan von einem Premier-League-Klub an S04 ausgeliehen ist: Jonjoe Kenny. „Er hat es bisher großartig gemacht. Er hat einen Stammplatz, er schießt Tore, er gibt Vorlagen, und er ist ein toller Kerl“, so Wagner über den Rechtsverteidiger, der noch bis Saisonende vom FC Everton an Schalke ausgeliehen ist.

Anschließend wird Kenny wohl nach Everton zurückkehren: „Wir haben wohl nicht das Geld, um ihn zu kaufen“, sagt Wagner. Und: „Wenn Everton ihn überhaupt verkaufen will, wären wir wohl chancenlos. Wir würden ihn nur zu gerne behalten. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Leihe zu verlängern. Daran wären wir sehr interessiert.“ Gleichzeitig stellt Wagner klar: „Derzeit sind solche Gespräche sehr schwierig, weil niemand so genau weiß, wie viel Geld demnächst zur Verfügung steht.“

Obwohl Schalke vor der Corona-Pause in einer Ergebnis-Krise steckte, ist Wagner mit dem bisherigen Verlauf seiner ersten Saison als S04-Coach hochzufrieden. „Schalke wäre in der vergangenen Saison fast abgestiegen, und jetzt kämpfen wir um die Europapokal-Quali. Das ist bisher ein Erfolg.“ (dhe)