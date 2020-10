Ex-Schalke-Star macht S04 Hoffnung und attestiert „überragende Qualität“

am 06.10.2020 um 17:39

Daniel Caligiuri hat Schalke in diesem Sommer verlassen. Der Vertrag des 32-Jährigen wurde nicht verlängert, deshalb entschied er sich für einen Wechsel zum FC Augsburg.

Nach drei Spieltagen schaut Caligiuri auf die schwierige Situation auf Schalke und gibt seinem Ex-Klub einen Rat.

FC Schalke 04 bekommt aufmunternde Worte von Daniel Caligiuri. Foto: imago/Laci Perenyi

Ex-Schalke-Star Caligiuri hat DIESEN Rat

Daniel Caligiuri zählte zu den Identifikationsfiguren auf Schalke. Teilweise lief er sogar als Kapitän der Königsblauen auf. Doch in diesem Sommer war Schluss. Der FC Schalke bot dem 32-Jährigen zu spät einen neuen Vertrag an, da hatte er sich schon für einen Wechsel zum FC Augsburg entschieden. Ganz geräuschlos ging der Abgang wohl nicht vonstatten, trotzdem ist Schalke noch in seinem Herzen.

„Ja, klar verfolge ich Schalke weiterhin“, verriet er im Podcast „kicker meets DAZN“. Caligiuri weiß: „Es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das war auch in der Rückrunde so.“ Schalke ist seit 19 Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Gleich zum Auftakt der Saison setzte es drei Pleiten und Trainer David Wagner wurde bereits entlassen.

Allerdings liegt das laut Caligiuri nicht am Können der Einzelspieler. Der Ex-Schalker attestiert dem Kader noch immer „eine überragende Qualität“ – nur das Selbstvertrauen fehle. Seinen früheren Teamkollegen empfiehlt er daher: „Versuchen, positiv nach vorne zu schauen.“

Ex-Schalker Caligiuri startet mit Augsburg durch

Bei seiner neuen Station FC Augsburg klappt das für Caligiuri sehr gut. Der als Abstiegskandidat gehandelte Klub konnte in den ersten drei Spielen überzeugen. Nach dem 7:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Celle folgte ein 3:1-Sieg bei Union Berlin, ein 2:0-Erfolg gegen den BVB und ein 0:0 gegen Wolfsburg.

In allen vier Begegnungen stand Caligiuri in der Startelf. Gegen Borussia Dortmund konnte er zur Freude der Schalke-Fans richtig auftrumpfen. Erst legte er den Führungstreffer von Udokhai auf, dann erzielte er das 2:0 selber. Besser hätte es für einen Ex-Schalker nicht laufen können. (fs)