FC Schalke 04 in der Corona-Krise! Schlägt jetzt IHRE große Stunde?

Die Corona-Krise macht dem FC Schalke 04 schwer zu schaffen. In den vergangenen Wochen kursierten viele Berichte, die das finanzielle Dilemma bei den Königsblauen dokumentierten. Ergibt sich in dieser Not-Situation für einige Spieler plötzlich eine große Chance?

Gleich zu Beginn der Corona-Pause hatte Sportvorstand Jochen Schneider unmissverständlich erklärt, dass bei Schalke vorerst alle Transferbemühungen auf Eis gelegt seien. Der Verein könne schließlich nicht seriös prognostizieren, welches Budget ihm in naher Zukunft zur Verfügung steht.

FC Schalke 04 in der Corona-Krise

Auch die anderen Verantwortlichen auf Schalke sprachen offen über die wirtschaftlichen Probleme, die das Coronavirus bei S04 auslöst. Covid-19 traf den FC Schalke besonders hart.

Für manche Spieler könnte die Krise allerdings auch zur großen Chance werden. Denn eines steht fest: Auch wenn die TV-Partner der Bundesliga nun zusicherten, die letzte Rate bis Ende April an die Vereine auszuschütten – Schalke wird finanziell geschwächt aus der Corona-Krise gehen und im Sommer wohl kaum das nötige Kleingeld haben, um in Europa eine große Shopping-Tour zu unternehmen.

Womöglich werden die Schalker daher in diesem Jahr ganz besonders auf den eigenen Nachwuchs schauen. Dort stechen gleich mehrere Top-Talente ins Auge.

Beim 1:1 gegen Hoffenheim Anfang März durfte Malick Thiaw sich bereits über seine erste Bundesliga-Minute freuen. Foto: imago images/RHR-Foto

Malick Thiaw und Bradley Cross

Der Finne Thiaw und der Südafrikaner Cross bilden das Innenverteidiger-Duo in Schalkes U19.

+++ FC Schalke 04 lässt Bombe platzen: Für Tickets und Dauerkarten gibt es KEIN Geld zurück – „Der Verein wird…“ +++

Bradley Cross wechselte 2018 aus Südafrika zu den Schalkern. Foto: imago images/Martin Hoffmann

Beide gelten als Riesentalente und werden bereits seit Längerem von den Scouts vieler Topclubs in ganz Europa gesichtet.

Can Bozdogan kam 2019 aus Köln zu Schalke. Foto: imago images/Eibner

Can Bozdogan

Bozdogan wechselte im vergangenen Sommer für 700.000 Euro von der U19 des 1. FC Köln in die U19 der Schalker. In der Schalker A-Jugend ist er Kapitän und im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt.

+++ FC Schalke 04: Verliert S04 seinen großen Abwehr-Star? +++

Während Thiaw, Cross und Bozdogan schon bald den Sprung in den Profi-Fußball schaffen könnten, gibt es in Schalkes U17 zudem noch zwei weitere Top-Talente für die ferne Zukunft.

Louis Köster ist der Spielmacher in Schalkes U17. Foto: imago images/RHR-Foto

Louis Köster

Köster ist der Star der U17. In 21 Spielen brachte er es bereits auf zwölf Tore und vier Vorlagen – und das als defensiver Mittelfeldspieler!

Semin Kojic geht in Schalkes U17 auf Torejagd. Foto: imago images/RHR-Foto

Semin Kojic

Kojic ist quasi Schalkes Moukoko. Genau wie das BVB-Wunderkind mischt auch Kojic schon in jungen Jahren in höheren Altersklassen mit. Der 15-jährige Stürmer hat in der U17 von Schalke in dieser Saison in 21 Spielen zehn Mal getroffen.