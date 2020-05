FC Schalke 04: Der Ball rollt wieder – und alle S04-Fans stellen sich jetzt DIESE Frage

Gelsenkirchen. Auch bei den Fans des FC Schalke 04 brach am Mittwochnachmittag der Jubel aus, als Angela Merkel der Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs eine Erlaubnis erteilte.

Ab dem 15. Mai rollt endlich wieder der Ball. Nach mehr als zwei Monaten Corona-Pause geht es in der Bundesliga wieder rund. Und Fans des FC Schalke 04 stellen sich nun eine ganz bestimmte Frage.

FC Schalke 04: Es geht wieder los

So schlimm die vergangenen Wochen in Deutschland und der Welt auch waren – eine Unterbrechung des Bundesliga-Spielbetriebs kam für Schalke zumindest aus sportlicher Sicht gelegen. Denn vor der Corona-Pause lief es für die Königsblauen äußerst bescheiden.

Sieben Liga-Spiele in Folge blieb Schalke ohne Sieg. In diesen sieben Spielen gelangen der Mannschaft von Trainer David Wagner gerade mal zwei mickrige Treffer.

Im Januar lag Schalke noch punktgleich mit dem BVB auf Platz 4. Die Optimisten unter den S04-Fans träumten von der Champions League. Sieben sieglose Spiele später ist die Königsklasse für Schalke in weite Ferne gerückt. Die Königsblauen müssen mittlerweile sogar um die Europa League zittern.

Die große Frage unter den Schalke-Fans lautet daher: Konnte die Wagner-Truppe die Corona-Pause nutzen, um den Schalter umzulegen?

Kann Schalke wieder durchstarten?

Nur zu gerne würden es die Schalker Fans sehen, wenn ihr Herzensverein im Liga-Endspurt wieder den erfrischenden Fußball der Hinrunde zeigt. Nach der verkorksten Vorsaison hatte Schalke in der Hinrunde dieser Spielzeit eine 180-Grad-Wende vollzogen und überwinterte dank starker Leistungen auf dem 5. Platz – punktgleich mit dem viertplatzierten Erzrivalen aus Dortmund.

In der Rückrunde gingen die Wege von BVB und S04 in völlig entgegengesetzte Richtungen. Während die Borussia sieben der acht Spiele gewann, verlor Schalke sieben von acht Partien, so dass der BVB nun 14 Punkte mehr auf dem Konto hat als die Gelsenkirchener.

Immerhin: Gleich zum Auftakt hat Schalke wohl die Möglichkeit, diesen Vorsprung schmelzen zu lassen. Sehr wahrscheinlich kommt es am ersten Spieltag nach der Corona-Pause zum Derby zwischen Dortmund und Schalke.