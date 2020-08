FC Schalke 04: Bundesliga-Spielplan – DIESE Termine musst du dir unbedingt merken

Jedes Jahr aufs Neue warten die Fans des FC Schalke 04 gespannt auf die Bekanntgabe des Bundesliga-Spielplans. Jetzt ist es wieder soweit!

Während die Schalke-Profis in der Vorbereitung stecken, ist der neue Bundesliga-Spielplan draußen. Die große Frage: „Wann spielt der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund?“

FC Schalke 04: Diese Tage musst du dir im Kalender markieren

Die Fans können die neue Saison kaum erwarten. Das erste Duell mit Borussia Dortmund steigt am 23.-26.10.2020 in Dortmund. In der Rückrunde findet die Partie am 19.-22.02.2021 auf Schalke statt.

Das heißeste Duell der Liga: FC Schalke vs. Borussia Dortmund. Foto: imago images/RHR-Foto

Zum Auftakt hat der FC Schalke 04 einen echten Kracher zugelost bekommen. Die Knappen treffen auf den FC Bayern München. Sie sind zu Gast in der Allianz Arena.

Die Partien am 1. Spieltag 20/21:

Bayern - Schalke

Dortmund - Gladbach

Leipzig - Mainz

Wolfsburg - Leverkusen

Frankfurt - Bielefeld

Union - Augsburg

Köln - Hoffenheim

Werder - Hertha

Stuttgart - Freiburg

Die Bundesliga startet am 18-20. September. Eine Woche zuvor sind die Vereine im DFB-Pokal im Einsatz. Dort trifft der FC Schalke auf das beste Amateur-Team aus Bayern. Das dürfte entweder der FC Schweinfurt oder Türkgücü München werden.

Eine Winterpause wird es in diesem Jahr wegen des verspäteten Saisonstarts nicht geben. Die Bundesliga spielt um den Jahreswechsel quasi durch. Es gibt nur zwei Wochen Pause. Der letzte Bundesliga-Spieltag ist auf den 22. Mai datiert worden.

Der komplette Spielplan von Schalke:

1./18. Spieltag: FC Bayern München

2./19. Spieltag: Werder Bremen

3./20. Spieltag: RB Leipzig

4./21. Spieltag: 1. FC Union Berlin

5./22. Spieltag: Borussia Dortmund

6./23. Spieltag: VfB Stuttgart

7./24. Spieltag: 1. FSV Mainz 05

8./25. Spieltag: VfL Wolfsburg

9./26. Spieltag: Borussia Mönchengladbach

10./27. Spieltag: Bayer Leverkusen

11./28. Spieltag: FC Augsburg

12./29. Spieltag: SC Freiburg

13./30. Spieltag: Arminia Bielefeld

14./31. Spieltag: Hertha BSC

15./32. Spieltag: TSG Hoffenheim

16./33. Spieltag: Eintracht Frankfurt

17./34. Spieltag: 1. FC Köln

