Beim FC Schalke 04 stellt Schneider klar: DAS sind jetzt die Konsequenzen im Schalker Team

Kann Jochen Schneider beim FC Schalke 04 in der kommenden Saison endlich wieder jubeln?

Gelsenkirchen. Wie reagiert der FC Schalke 04 auf die jüngste sportliche Talfahrt?

Muss David Wagner seinen Trainer-Posten räumen? Gibt es andere personelle Veränderungen auf Schalke?

FC Schalke 04: Wie geht nach der Horror-Rückrunde weiter?

Jochen Schneider hat die Schalke-Krise genau analysiert und erklärt, welche Konsequenzen die Königsblauen aus der zurückliegenden Saison ziehen.

„Für die Breite unseres Kaders waren es zu viele Verletzte“, sagt der S04-Sportvorstand: „Solange David Wagner den Großteil des Kaders zur Verfügung hatte, haben wir einen attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt. Und daher kam von uns auch ganz klar die Entscheidung, dass wir mit diesem Trainerteam weitermachen.“

Schneider weiter: „Ich habe totales Vertrauen in dieses Trainerteam. Für diese Branche ist es typisch, immer was Neues auszuprobieren, wenn es mal nicht läuft. Aber das ist für mich zu kurz gedacht. Wir werden aus dieser Situation rauskommen. Und dann haben wir ein stabiles Fundament. Aber wir wissen auch, dass das in der kommenden Saison wieder sehr schwierig wird.“

-------------------

Mehr zum FC Schalke:

-------------------

Neues Athletik- und Reha-Team

Stattdessen gab es Veränderungen an anderer Stelle. Schneider erläuterte, wie Schalke auf die enorme Verletzten-Misere reagiert: „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was uns in diese Situation gebracht hat. Wir haben daraufhin die Entscheidung getroffen, nahezu das komplette Athletik- und Reha-Trainerteam auszutauschen. Wir haben uns von einigen Mitarbeitern getrennt.“

Der 49-Jährige erklärte ausführlich, wie das Personal aussieht: „Andreas Schlumberger wird sich als Leiter der Reha auf die verletzten Spieler konzentrieren. Und wir haben mit Werner Leuthard jemanden hinzugewonnen, den ich seit 18 Jahren kenne. Er hat hier auf Schalke bereits erfolgreich gearbeitet – wie auch an anderen Standorten. Er wird Leiter der Abteilung Athletik, Reha, Physiotherapie. Außerdem haben wir mit Quirin Löppert einen jungen Athletik-Trainer von Borussia Mönchengladbach zu uns geholt.“