FC Schalke 04: Bilder von neuem Trikot aufgetaucht! Laufen die S04-Profis bald SO auf?

Der Frühling beginnt und die Bundesliga startet in ihre entscheidende Phase. Das kann nur eines bedeuten: Das nun auch wieder über künftige Trikots spekuliert wird. Besonders früh ist das in diesem Jahr beim FC Schalke 04 der Fall.

Seit Jahren sorgt das Portal „Footy Headlines“ immer wieder für verfrühte Leaks, wenn es um die Designs der neuen Trikots geht. Oft liegt das Portal dabei richtig oder kommt an das Original zumindest nah dran. Dürfen sich Fans des FC Schalke 04 also auf ein neues Design einstellen?

FC Schalke 04: Produktion läuft an

Nein keine Sorge liebe Knappen-Fans. An einer Sache wird sich selbstverständlich nichts ändern und zwar an der königsblauen Farbe des Heimtrikots. Daran hält natürlich auch Adidas fest, das zu dieser Saison Umbro als neuen (alten) Ausrüster abgelöst hatte.

Traditionell stellen die Vereine ihre neuen Jerseys erst im letzten Heimspiel oder manchmal sogar erst zum Start der neuen Saison vor. Doch die Produktion der Leibchen läuft schon jetzt auf Hochtouren und könnte beim FC Schalke 04 für einen Leak gesorgt haben.

S04 bald in Streifen?

Dieser zeigt: Offenbar könnten die Knappen zur neuen Saison in Nadelstreifen-Optik auflaufen. Auf den entsprechenden Bildern ist ein Trikot mit Streifen in zwei verschiedenen Blau-Tönen zu sehen. Die Logos der Sponsoren sind in weiß gehalten.

Einige Details wie beispielsweise das Design von Kragen oder Ärmeln bleiben allerdings offen. Hierzu liefert „Footy Headlines“ bisher keine Informationen. Ein paar Geheimnisse um das neue Trikot bleiben also noch.

FC Schalke 04: Erinnerung an altes Trikot

Dennoch dürften sich findige Schalke-Fans an ein Trikot aus den 90er-Jahren zurückerinnert fühlen. Damals spielten die Knappen vor heimischen Publikum ebenfalls mit dünnen blauen Streifen, weißem Kragen und breiten weißen Flächen an den Ärmeln.

Wie das neue Trikot des FC Schalke 04 am Ende wirklich im Detail aussieht bleibt allerdings abzuwarten. Der Verein wird sich wohl bis zum Verkaufsstart wie immer in Schweigen hüllen.