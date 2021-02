FC Schalke 04: Wirbel um Boujellab und Youtube-Video! Jetzt äußert sich der Club

Es drohte die nächste große Diskussion rund um den FC Schalke 04 zu werden. Doch bevor sie überhaupt richtig entflammen konnte, reagierte der Pressesprecher des Vereins auf Twitter.

Doch worum ging es diesmal bei dem tief in der Krise stehenden Club Schalke 04?

FC Schalke 04: Youtube-Video von Boujellab sorgt für Verwirrung

Am Donnerstag machte ein Video auf der Plattform Youtube die Runde, löste direkt eine Diskussion bei den Fans des Schalke 04 aus. Es wurde augenscheinlich auf dem Kanal von Mittelfeldspieler Nassim Boujellab hochgeladen und trug den Titel "Real-Talk".

In diesem sprach, laut eigenen Angaben, ein Kumpel Boujellabs, der mit dem Spieler den Kanal betreiben solle.

FC Schalke 04: Nassim Boujellab spielt seit 2014 für Schalke. Zunächst in der Jugend. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Er erklärte, dass Nassim Boujellab nach Rücksprache mit Schalke 04 bis zum 30. Juni 2021 keine Videos mehr hochladen werde.

Einen genauen Grund dafür nannte der Mann im dem rund zweiminütigen Video nicht.

Die Fans konnten nur spekulieren: Gibt es ein Verbot von Seiten des Vereins? Sollen sich die Schalker Spieler ab sofort nur noch auf die sportliche Situation konzentrieren? Schließlich steht der Club mit 9 Punkten nach 22 Spieltagen in der Liga desaströs da.

Doch dem widersprach Pressesprecher Marc Siekmann am Freitagmorgen auf Twitter: „Um den nächsten Sturm zu verhindern: Der Club hat natürlich kein Verbot ausgesprochen. Das Video wurde von einem Channel-Moderator gemacht, war so nicht mit Nassim abgesprochen.“

Um den nächsten Sturm zu verhindern: Der Club hat natürlich kein Verbot ausgesprochen. Das Video wurde von einem Channel-Moderator gemacht, war so nicht mit Nassim abgesprochen. Er wird sich noch selbst äußern. Ein Missverständnis, an dem S04 ausnahmsweise nicht schuld ist. ;-) — Marc Siekmann (@siekmann_m) February 26, 2021

Boujellab werde sich im Laufe des Tages auch zu dem Video äußern. Das Youtube-Video ist mittlerweile auch wieder offline genommen worden.

Schalke 04 vor wichtigem Spiel gegen Stuttgart

Für Schalke 04 steht am Samstag das nächste wichtige Spiel an. Gegen den VfB Stuttgart will der Club unbedingt drei Punkte im Kampf gegen den Klassenerhalt einfahren.

Dabei unterstützen kann Boujellab nicht. Er hatte sich im Training am Mittwoch Bänderverletzungen in Sprunggelenk (Syndesmose) und Knie (Innenband) zugezogen und steht daher vorerst nicht zur Verfügung.