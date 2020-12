FC Schalke 04: Boujellab-Aussagen über das Uth-Drama schocken – „Konnte nicht mehr bei ihm bleiben“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Es waren Bilder, die niemand sehen will. Nach einem Kopfballduell sank Schalke-Stürmer Mark Uth bewusstlos zu Boden, bange Minuten vergingen bis er abtransportiert wurde.

Für die Spieler des FC Schalke 04 war das ein echter Schock. Mitspieler Nassim Boujellab erlebte das Drama aus nächster Nähe und berichtet von seinen Gedanken.

FC Schalke 04: So erlebte Boujellab das Uth-Drama

Es lief die zehnte Minute: Mark Uth und Felix Udokhai steigen hoch zum Kopfball, Udokhai trifft Uth an der Schläfe. Danach bricht Uth zusammen, schnell ist klar: Der Schalke-Star ist bewusstlos. Medizinisches Personal eilt zur Hilfe. Noch auf dem Platz bekommt Uth eine Infusion.

FC Schalke 04: Nassim Boujellab erlebte das Uth-Drama hautnah mit. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Hautnah dabei war Mitspieler Nassim Boujellab. Er erlebte die dramatischen Szenen aus nächster Nähe, war sogar einer der Ersten, die bei Uth waren. „Ich glaube ich war der Erste, der bei ihm war, der ihn dann auch umdrehen wollte“, berichtet Boujellab und schildert weiter: „Aber als ich ihn gesehen habe, konnte ich nicht mehr bei ihm bleiben. Ich wollte keinen Fehler machen oder irgendwas bei ihm versuchen.“

Nassim Boujellab konnte das Drama nicht mit Ansehen. Foto: M.i.S.-Sportpressefoto

„Es ist ein Erlebnis für einen Spieler, das man niemals vergessen wird, das wir als gesamte Mannschaft niemals vergessen. „Wir sind einfach so froh darüber, dass es ihm gut geht. Das ist das Wichtigste“, betont Boujellab, bei dem die dramatischen Szenen sichtliche Spuren hinterlassen haben.

Turban-Boujellab erzielt erstes Bundesliga-Tor

Boujellab hatte sich im Spiel gegen Augsburg ebenfalls in einem Kopfballduell mit Udokhai verletzt, konnte aber mit einem Turban weiterspielen – mit Erfolg!

Nach dem Schalke 0:1 in Rückstand geraten war, glich Benito Raman aus. In der 61. Minute war es dann Boujellab, der nach Vorlage von Suat Serdar seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte und Schalke damit in Führung schoss. Kurz vor Schluss fing sich S04 dann aber noch den Ausgleichtreffer und bleibt weiter sieglos. (fs)