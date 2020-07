Ex-Schalke-Star Naldo denkt ans Karriereende: „Wenn kein...“

Soll es das wirklich gewesen sein? Der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 denkt laut eigenen Angaben darüber nach seine lange und erfolgreiche Karriere zu beenden. Der Brasilianer spielte über zwei Jahr lang auch für den FC Schalke 04.

Ein Karriereende koppelt Naldo an eine zentrale Bedingung. Wird diese nicht erfüllt, hängt er die Schuhe endgültig an den Nagel.

FC Schalke 04: Naldo will schnellstmöglich Gewissheit

In seinen über 13 Jahren in der Bundesliga machte sich Naldo nicht nur als robuster Verteidiger sondern auch als torgefährlicher Freistoßschütze einen Namen. 2005 kam er aus Brasilien in die Bundesliga, spielte fortan für Werder Bremen, VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04. In 358 Bundesligaeinsätzen erzielte der 1,98-m-Hühne 46 Tore.

Das ist Naldo:

Profifußballer seit 2001

In der Bundesliga für Bremen, Wolfsburg und Schalke 04 aktiv

Gefürchtet für seine wuchtigen Freistöße

Karrierebilanz: 506 Spiele/65 Tore/22 Vorlagen

Größte Erfolge: 2x DFB-Pokal-Sieger, 1x Copa-America-Sieger

Seit über einem halben Jahr ist Naldo nun vereinslos. Sein Vertrag in Monaco lief im Winter aus und wurde nicht verlängert. Der mittlerweile 37-Jährige würde gerne nochmal auf den Platz zurückkehren, gibt sich aber keinen falschen Illusionen hin, wie er im Interview mit dem „Sportbuzzer“ nun verrät.

„Die Zeit ist fantastisch. Ich habe ein paar Angebote von Klubs, aber es war keines dabei, für das ich unser Zuhause hier verlassen würde“, erklärte Naldo, der nach wie vor mit seiner Familie in Monaco wohnt. Sein Vorteil: Die Transferperiode dauert in den meisten großen Ligen in diesem Jahr bis zum 5. Oktober. Genug Zeit, um einen neuen Verein zu finden.

Naldo bei einem seiner gefürchteten Freistöße. Foto: imago images / Team 2

Doch für den Verteidiger muss alles passen, wie er selbst sagt. „Wenn kein gutes Angebot kommt, über das ich sage, ich kann dieser Mannschaft helfen. Dann denke ich, ist Schluss. Dann war es das“, kündigt er ein mögliches Karriereende an.

+++ FC Schalke 04: Schneider überrascht S04-Youngster mit DIESER Aktion – „Alles andere als selbstverständlich“ +++

Fit genug, um weiterzumachen, fühlt er sich aber in jedem Fall noch. „Ich bin jetzt seit 2001 Profi, das ist eine verdammt lange Zeit. Aber mein Körper ist immer noch gut in Form. Ich war immer diszipliniert, habe den Fußball immer gelebt.“

Positive Erinnerungen an Naldo auf Schalke

Beim FC Schalke 04 erinnern sie sich gerne zurück an die Zeit mit Naldo. Der Brasilianer wechselte im Sommer 2016 aus Wolfsburg ablösefrei zu den Knappen. In seiner blauweißen entwickelte er sich zu einem Fanliebling, absolvierte 80 Partien für die Schalker.

Etwas überraschend wechselte er zu Beginn des vergangenen Jahres nach Monaco. Unter Domenico Tedesco war der Verteidiger auf Schalke nicht mehr wirklich zum Zug gekommen und bat deshalb um einen Wechsel. (mh)