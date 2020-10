am 01.10.2020 um 20:55

FC Schalke 04: Naldo ist zurück – So lief sein erster Tag

Der FC Schalke 04 hat nicht nur Manuel Baum als neuen Chef-Trainer vorgestellt, sondern auch Ex-S04-Star Naldo mit ins Trainer-Team geholt.

Bei den Fans des FC Schalke 04 sorgte die Rückholaktion des Lieblings Naldo für große Freude. Den ersten Tag als Co-Trainer beim FC Schalke hat er hinter sich.

Das sind die Rekordspieler von Schalke 04 Das sind die Rekordspieler von Schalke 04

FC Schalke 04: Naldo ist zurück bei S04

Diese Meldung kam für viele durchaus überraschend: Naldo wird Trainer Manuel Baum als Unterstützung an die Seite gesetzt. Auf seinem Youtube-Kanal zeigt Schalke, wie Naldo aus Monaco mit einem Privatjet eingeflogen wird. Dann ging es gleich zur Geschäftsstelle, den Vertrag unterzeichnen. Anschließend stellte sich Naldo mit Baum der Presse und dann ging es schon auf den Trainingsplatz.

Naldo freute sich riesig über seine neue Aufgabe: „Es ist eine neue Aufgabe und ein neues Leben für mich. Ich bin voll dabei. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass Schalke mich angerufen hat und ich jetzt hier bin. Ich hoffe, das wird eine gute Zeit. Ich bedanke mich schon mal bei Schalke dafür, diese Möglichkeit zu bekommen.“

Schalke 04 Naldo

Natürlich kennt Naldo das Schalker Umfeld und weiß, „dass die Fans enttäuscht sind.“ Deshalb sagt er: „Wir müssen die Fans zurückholen, dass wir als Mannschaft wieder geschlossen auftreten und auf dem Platz alles geben, damit wir erfolgreich sind.“

Naldo ist das Herz des Trainerteams

Für Cheftrainer Manuel Baum ist Naldo eine große Bereicherung. „Ich glaube, der Naldo hat einen Riesen-Mehrwert, weil er unfassbar viel Energie spenden kann. Ich glaube, im Trainerteam soll alles vertreten sein“, sagt Baum und erklärt weiter: „Wir haben einen, der das Herz am richtigen Fleck trägt, der viel Energie spenden kann, der viel Erfahrung hat und deswegen glaube ich, dass das eine super Entscheidung ist, dass wir Naldo jetzt wieder zurückholen.“

-----------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

-----------------------

Mit Naldo und Baum versucht Schalke die richtige Mischung zu finden. Naldo soll so etwas wie der verlängerte Arm zur Mannschaft sein, der in der Kabine für gute Stimmung sorgt. Naldo bringt die gute Laune zurück in das Team. Dabei wird gerne der Vergleich bemüht: Naldo ist das Herz und Baum das Kopf des Trainierteams. (fs)