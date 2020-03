FC Schalke 04: Nächster Tiefpunkt für Nübel! Jetzt steht fest, dass...

Gelsenkirchen. Nächster Rückschlag für Alexander Nübel! Der Torhüter des FC Schalke 04 muss nach der Degradierung durch Cheftrainer David Wagner erneut einstecken.

Diesmal geht es jedoch nicht um den FC Schalke 04, sondern um seine Zukunft beim FC Bayern München. Diese Worte tun richtig weh!

FC Schalke 04: Nächster Tiefpunkt für Nübel

Vor Nübels Wechsel zum deutschen Rekordmeister, den viele Experten und Fans als gewagt einschätzten, lassen neue Aussagen des aktuellen Bayern-Trainers Hansi Flick auf eine schwierige Zukunft für Nübel schließen. Ein offener Zweikampf mit Manuel Neuer scheint nahezu ausgeschlossen.

„Es weiß jeder, was ich von Manuel halte“, so Flick gegenüber der „Sport Bild“. „Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt, daran habe ich nicht die geringsten Zweifel. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative. Manuel führt die Mannschaft, gibt ihr die nötige Sicherheit.“

Flicks Analyse zu Nübel fällt im Vergleich deutlich nüchterner aus: Nübel sei „ein junger, talentierter Torhüter“, stellt er fest. Bei der Verpflichtung sei die Meinung des 55-Jährigen nicht gefragt gewesen, wenngleich er vom Transfer gewusst habe.

----------

----------

Wie es in der kommenden Saison tatsächlich aussieht für Nübel, wird sich zeigen. Fest steht: Unter Hansi Flick hätte es der Ex-Kapitän des S04 nicht leicht. Nach den jüngsten Aussagen des FCB-Trainers dürfte er deshalb wohl darauf hoffen, in der kommenden Spielzeit unter einem anderen Übungsleiter zu trainieren. Flicks Vertrag bei den Bayern läuft im kommenden Sommer aus, mit einer möglichen Verlängerung zögert der Verein seit Wochen. (the)