FC Schalke 04: Nach der Leverkusen-Pleite haben alle Fans nur DIESE eine Frage

Leverkusen. Es war vor allem eine verkorkste erste Halbzeit, die den FC Schalke 04 bei Bayer Leverkusen um Punkte brachte. Spielerisch von der Werkself dominiert, kam der S04 erst im zweiten Durchgang aus den Puschen – auch dank Ahmed Kutucu.

Sobald der gebürtige Gelsenkirchener auf dem Platz steht, wird die Offensive des FC Schalke 04 gefährlicher. In Leverkusen kurbelte er nach seiner Einwechslung in der 70. Minute die königsblauen Angriffsbemühungen an, so wie in den allermeisten der neun Kurzeinsätze, die Ahmed Kutucu in dieser Saison bislang bekam.

FC Schalke 04: Fans fordern Ahmed Kutucu in der Startelf

Der 19-Jährige wirbelte er sofort, legte Sturmpartner Benito Raman das Tor zum 1:2 auf. Und wieder stellen sich alle Knappen-Fans die Frage: Warum bringt Trainer David Wagner Kutucu nie von Beginn an?

Wirbelte auch in Leverkusen wieder „nur“ als Joker des FC Schalke 04: Ahmed Kutucu (r.). Foto: imago images/RHR-Foto

Diese Frage flammte auch nach dem 1:2 in Leverkusen wieder auf. Auf Twitter schrieben die Fans:

„Wieder Vorarbeit von Kutucu… Warum bringt man den Jungen immer sooo spät?“

„Kutucu kommt ins Spiel und schon ist offensiv was los“

„Wenn Kutucu nächste Woche nicht von Anfang an spielt, fress ich n Besen!“

„Kutucu belebt das Offensivspiel deutlich. Mehr Dynamik. Mehr Tempo. Selbst seine Pässe sind sinniger als die von Burgi.“

Doch warum zieht Wagner immer wieder Guido Burgstaller oder Mark Uth Kutucu vor?

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Poker um Jadon Sancho – wirbt jetzt ausgerechnet DIESER Club mit?

FC Schalke 04: Interessante Entwicklung! Bleibt Nübel doch bei S04?

• Top-News des Tages:

NRW: Vorsicht, wenn du mit DIESEN Euro-Scheinen zahlst, machst du dich strafbar

Burger King: Krasse Änderungen geplant! DAS wird nicht jedem schmecken

-------------------------------------

Die Antwort gab er bereits vor einigen Wochen. „Es wäre das Falscheste, einem 19-jährigen Eigengewächs, das wahnsinnig viel Talent hat und gerade erst aus der A-Jugend kommt, irgendetwas aufzubürden, was nicht sein muss. Ich sehe diesen Druck nicht“, erklärte der Trainer des FC Schalke 04 vor dem Auswärtsspiel in Augsburg Anfang November.

+++ Bayer schlägt S04 und lässt eine Serie reißen – hier alle Highlights +++

Schalke-Coach Wagner: Kutucu „einer unser stärksten Einwechselspieler“

Und weiter: „Er ist einer unserer stärksten Einwechselspieler, weil er direkt da ist und das Stadion mitnehmen kann. Das sollte man auch nicht unterschätzen, dass man sich solch einer Option beraubt.“

++ Schalke-News, Exklusivthemen und Interviews direkt in dein Postfach: HIER kannst du den neuen Schalke-Newsletter der WAZ abonnieren ++

Das gilt offenbar bis heute. Zudem fehlt es Kutucu laut David Wagner an Qualität in der Rückwärtsbewegung. Hier hat der Malocher Guido Burgstaller in Wagners Augen deutliche Vorteile.

Sollte Ahmed Kutucu jedoch als Joker weiterhin so glänzen wie bislang, dürfte bald auch David Wagner nicht umher kommen, ihn mit einem Stammplatz zu belohnen. Die Rufe der Fans des FC Schalke 04 werden jedenfalls immer lauter.