FC Schalke 04: Nach Gregoritsch-Verpflichtung – sucht DIESER Angreifer jetzt das Weite?

Gelsenkirchen. Am Tag vor Heiligabend macht der FC Schalke 04 es öffentlich!

Michael Gregoritsch wird ein Knappe. Der Österreicher kommt auf Leihbasis bis Sommer 2020 aus Augsburg und soll den Angriff der Wagner-Elf verstärken.

FC Schalke 04: Angreifer vor dem Absprung?

Doch das heißt auch: es gibt Streichkandidaten im Sturm des FC Schalke 04. Einer von ihnen heißt Fabian Reese. Wie „Bild“ aus dem Klub-Umfeld erfahren haben will, soll dessen Ex-Verein Holstein Kiel Interesse am 22-Jährigen haben.

Auch englische Zweitligisten haben demnach den großgewachsenen Angreifer im Visier. Für Reese will es mit dem Durchbruch bei S04 bislang nicht recht klappen. Zwei Bundesliga-Einsätze stehen in dieser Saison auf seinem Konto. Auf ein Tor in der höchsten deutschen Fußball-Liga wartet Reese nach wie vor vergeblich. Zumeist musste Reese in Schalkes U23 ran.

Durchbruch bei Schalke blieb bislang aus

Der ehemalige Juniorennationalspieler war bereits zweimal in die zweite Liga ausgeliehen - nach Stationen in Karlsruhe und Greuther Fürth versuchte er erneut sein Glück auf Schalke. Bislang ohne den großen Durchbruch.

Steven Skrzybski vor Leihe zu Fortuna Düsseldorf

Neben Reese steht auch Steven Skrzybski vor dem Absprung im Winter. Bei dem 27-Jährige steht eine Leihe zu Fortuna Düsseldorf kurz bevor. Laut „Bild“ steht der Transfer kurz vorm Abschluss. Skrzybski soll an den Liga-Rivalen mit Kaufoption ausgeliehen werden. >>> hier alle Details